Fünf Neuinfektionen im Kreis

Iserlohn/Kreis. Eine Unterkunft für Asylbewerber in Iserlohn bleibt zunächst noch unter Quarantäne.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet Stand Dienstag fünf Neuinfektionen im Kreisgebiet. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt um 14 auf 120. Entsprechend steigt die Zahl der Genesenen auf 740. Als Kontaktpersonen gelten zurzeit 737 Personen. 64 Auslandsrückkehrer stehen unter Quarantäne. Bisher sind im Märkischen Kreis 32 Personen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das Durchschnittsalter der momentan Infizierten beträgt 33,9 Jahre.

Ein Positivfall in einer Kindertagesstätte in Neuenrade beschäftigt aktuell die Ermittler des Gesundheitsamtes: Rund 100 Personen (davon 79 Kinder) sind von Quarantänemaßnahmen betroffen. Sie werden am heutigen Mittwoch getestet. Entwarnung gibt das Kreisgesundheitsamt an einer Lüdenscheider Grundschule: Ein konkreter Verdachtsfall erhielt einen Negativbefund, es müssen keinerlei weitergehende Maßnahmen ergriffen werden. Alle Tests in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Iserlohn sind negativ ausgefallen. Auch die Schülerinnen und Schüler einer Realschule in Letmathe wurden negativ getestet. Außerdem wurden am vergangenen Donnerstag 20 Kontaktpersonen eines Infizierten in einer Lüdenscheider Kita abgestrichen: Auch hier fielen alle Ergebnisse negativ aus. So auch die am Freitag durchgeführten Tests in einer Grundschule in Lüdenscheid.

Das Testergebnis eines Verdachtsfalls in einer Iserlohner Unterkunft für Asylbewerber steht noch aus. Der Mann war in der Sonntagnacht mit Symptomen die auf COVID-19 hinweisen, ins Krankenhaus gekommen. 13 Bewohner, die von Mitarbeitern der Gesundheitsdiensten des Kreises vor Ort abgestrichen wurden, sind negativ getestet worden. Es stehen noch die Ergebnisse von weiteren Bewohnern aus. Die Einrichtung bleibt deshalb zunächst noch unter Quarantäne. Der Kreis bittet um Verständnis, dass es beim Gesundheitstelefon aktuell zu Wartezeiten kommen kann. Antworten auf die wichtigsten Fragen beantwortet der Kreis auf seiner Internetseite. Für Reiserückkehrer die aus einem Risikogebiet einreisen, gibt es ein Online-Formular zur Meldung beim Gesundheitsamt: www.maerkischer-kreis.de. Updates sind auch auf der Facebook-Seite des Kreises zu finden: www.facebook.com/MaerkischerKreis.

In Iserlohn werden Stand Dienstag Iserlohn 33 Infizierte, 189 Gesundete, 159 Kontaktpersonen und fünf Tote gezählt, in Hemer sind ein Infizierter, 67 Gesundete, 19 Kontaktpersonen und ein Toter.