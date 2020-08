Fünf neue Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. In Iserlohn gibt es aktuell 43 Infizierte.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Donnerstag elf labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. Acht Männer und Frauen konnten als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Fünf Personen in Iserlohn, vier in Lüdenscheid und jeweils eine in Kierspe und Werdohl haben sich neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die Krankheit überwunden haben drei Märker in Werdohl, zwei in Iserlohn und jeweils einer in Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde und Plettenberg. Unter Quarantäne stehen derzeit 646 Kontaktpersonen und 106 Auslandsrückkehrer. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 856 Coronafälle. 704 Personen haben den Infekt bereits überstanden. Nur Herscheid ist derzeit coronafrei. Es sind bislang 32 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen.

In 23 Schulen und fünf Kindertageseinrichtungen im Märkischen Kreis ist das Gesundheitsamt derzeit aktiv, weil es dort Verdachtsfälle, Kontaktpersonen oder Infizierte gibt. Die Gesundheitsdienste haben am Donnerstag, 20. August, Coronatestungen in der Realschule Letmathe (27), in der Kita Pützenhüpfer in Lüdenscheid (20) sowie im AWO Behindertenheim in Iserlohn (24) durchgeführt. Am gestrigen Freitag waren Abstriche geplant bei der Grundschule Wefelshohl (28) Lüdenscheid und der Realschule Letmathe (27). Das Gesundheitstelefon steht nach angaben des Märkischen Kreises derzeit nicht still. Es kann zu Wartezeiten kommen. Der Märkische Kreis bittet um Verständnis. Im Internet hat die Gesundheitsbehörde bereits viele Fragen in einer FAQ Liste ausführlich beantwortet: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/faq/index.php. Alle Personen, die sich in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben, melden sich unmittelbar nach ihrer Rückkehr in den Märkischen Kreis am besten mit dem dafür vorgesehenen Online-Formular beim Gesundheitsamt: https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php. Alle Informationen rund um die Pandemie, Corona-Abstriche und Auslandsrückkehrer fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.

In Iserlohn gibt es Stand Freitag 43 Infizierte, 172 Gesundete, 168 Kontaktpersonen und 5 Tote, in Hemer 2 Infizierte, 66 Gesunde, 21 Kontaktpersonen und 1 Toten.