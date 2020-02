Fünf Millionen für den Bömberg

Fünf Millionen Euro soll der Umbau der Realschule Bömberg für eine vorübergehende Nutzung als Rathaus-Zweigstelle kosten. Das wurde am Dienstag in der Sitzung des Stadtrates öffentlich. Wie berichtet, sind weite Teile des Rathauses aus Brandschutzgründen nicht mehr nutzbar. Die komplette Aufgabe des Gebäudes inklusive des Ratssaales wurde noch nicht angeordnet, steht aber zu befürchten. Erst am Montag hat die Verwaltung nun einen Beschlussvorschlag zur Umsetzung der Pläne des Kommunalen Immobilienmanagements (KIM) zur Umnutzung der leerstehenden Realschule auf die Tagesordnung gehoben. Dementsprechend spät wurde auch die dazugehörige Drucksache mit den Plänen im Internet veröffentlicht.

Demnach hat KIM in den vergangenen Wochen ein Flächenmanagement zur Unterbringung verschiedener Abteilungen der Stadtverwaltung erarbeitet. So sollen zukünftig das Ressort IV (Kultur), das Ressort VI (Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz), das Rechnungsprüfungsamt, die Schulverwaltung, das Sportbüro und KIM an den Bömberg ziehen. Rund 200 Personen sollen in dem Schulgebäude arbeiten. Dass dabei auch Bereiche betroffen sind, die derzeit im Rathaus II untergebracht sind (KIM und Ressort VI) und somit gar nicht von den Brandschutzmängeln betroffen sind, hat den Grund, dass gerade die Bereiche mit hohem Publikumsverkehr ins Rathaus II ziehen sollen, während weniger frequentierte Bereiche an den Bömberg ausgelagert werden sollen. Dafür spräche laut Baurat Thorsten Grote nicht nur die bessere Erreichbarkeit, sondern auch die Verkehrslage am Bömberg.

Die generellen Planungen sehen vor, dass die Besucher eine erste Anlaufstelle im Erdgeschoss an einem Infopoint finden. Die persönliche Beratung soll zukünftig nicht mehr in den einzelnen Fachabteilungsbüros erfolgen, sondern ebenfalls im Erdgeschoss in speziellen Beratungsinseln. Eine IT-Verbindung zum Rathaus müsse noch vorgenommen werden und sei noch nicht in den Kostenkalkulationen inbegriffen. Aufgrund des immensen Zeitdrucks soll eine „schlüsselfertige Ausschreibung“ erfolgen. Bei 7100 Quadratmetern und zugrunde gelegten Baukosten von 700 Euro pro Quadratmeter müsse man mit Kosten von rund fünf Millionen Euro rechnen. Bis zu einer endgültigen Lösung mit einem neuen beziehungsweise kernsanierten Rathaus sei mit einer Nutzungsdauer von mindestens fünf, vermutlich aber sechs bis sieben Jahren zu rechnen.

Harsche Kritik von denLinken und den UWG-Piraten

Die Pläne riefen mitunter harsche Kritik hervor. „Wir beschließen Millionen für Millionen für Notfallprovisorien“, bemängelte Hans Immanuel Herbers (UWG-Piraten). Auch Oliver Ruhnert (Linke) kritisierte, dass es schwierig sei, so große Summen für Übergangslösungen auszugeben, ohne ein Gesamtkonzept zu haben: „Wir müssen den Bürgen doch irgendwann mal sagen, wo wir hin wollen.“ Damit schaffe die Stadt Fakten für etwas, das bisher niemand kenne. Zudem stieß Ruhnert sich an dem Umgang mit den kleinen Fraktionen. Die jetzt kurzfristig vorgelegten Pläne seien ganz offensichtlich schon mit den großen Fraktionen durchgesprochen worden, während die kleinen Fraktionen übergangen wurden. Viele der Informationen, die er in der Sitzung von Baurat Grote gehört habe, hätte er sich im Vorfeld für eine eingehende Meinungsfindung in der Fraktion gewünscht.

Tatsächlich erläuterte Grote erneut den hohen Zeitdruck und das „eigentliche Nutzungsverbot“ des Rathauses, das er nur umgehen konnte, indem er unverzüglich mit bis heute andauernden punktuellen Brandschutzertüchtigungen begonnen habe. Auch er hätte lieber ein Gesamtkonzept, das aber in der Kürze der Zeit einfach nicht machbar sei. Stattdessen sei die Nutzung der Realschule alternativlos. „Das Gebäude gehört uns, es steht leer und kann 200 Personen beherbergen. So etwas finden wir in Iserlohn kein zweites Mal.“ Auch Peter Leye (SPD) verteidigte die Pläne. Ein neues Rathaus benötige realistischerweise zehn bis zwölf Jahre. „Das werde ich wohl nicht mehr erleben.“ Die Verwaltung nun dauerhaft auf drei Standorte (Rathaus II, Bömberg, Hansahaus) zu verteilen, sei eine gute Lösung: „Für mich ist das ein Konzept.“ Der Rat stimmte mehrheitlich für die Pläne.

Weitere Beschlüsse aus der Ratssitzung:

Am 3. Mai (Autosalon) und 14. Juni (Fahrradfrühling) werden zwei verkaufsoffene Sonntage veranstaltet.

Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung neue Auflagen und Bedingungen für die Wahlwerbung zur Kommunalwahl erarbeitet, deren Umsetzung nun beschlossen wurde.

Der Flächennutzungsplan wird für eine Vergrößerung des Nahversorgungszentrums Sümmern verändert.

Der Bebauungsplan für den Bereich Kalthof-Südholz, wo v ier Reihenhäuser und ein Doppelhaus errichtet werden sollen, wird dahingehend geändert.

Auch der geänderte Bebauungsplan für Kalthof, wo die Thiele-Kettenwerke eine neue Bürofläche planen, wurde genehmigt.