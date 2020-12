Fünf Menschen sterben im Kreis mit Corona

Iserlohn/Märkischer Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet 113 Neuinfektionen seit Donnerstag.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet 113 Neuinfektionen seit Donnerstag. Gleichzeitig haben 159 Männer und Frauen den Virus überwunden. Allerdings sind fünf Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung verstorben. Zurzeit verzeichnet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 1102 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Mit ihnen stehen 2879 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Seit gestern sind beim Märkischen Kreises 113 positive Coronanachweise eingegangen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+9), Balve (+4), Halver (+2), Hemer (+10), Iserlohn (+32), Kierspe (+9), Lüdenscheid (+8), Meinerzhagen (+14), Menden (+11), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+2), Plettenberg (+3), Schalksmühle (+4) und Werdohl (+4).

Bereits am 11. Dezember verstarb ein 78-jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims in Altena. Am 15. Dezember ist ein 64-jähriger Mann aus Iserlohn in stationärer Behandlung gestorben. Am 16. Dezember verstarben eine 95-jährige Bewohnerin in einem Seniorenwohnheim in Meinerzhagen und eine 88-jährige Patientin aus einer Pflegeeinrichtung in Werdohl in stationärer Behandlung. Am gleichen Tag starb auch ein 91-jähriger Senior aus Nachrodt-Wiblingwerde.

Anfang der Woche hat das Gesundheitsamt weitere Arbeitsräume in Lüdenscheid (Buckesfeld) erhalten. Insgesamt stehen dort 22 Arbeitsplätze insbesondere für Ermittler zur Kontaktverfolgung zur Verfügung. Die ersten Mitarbeiter des Gesundheitsamts sind am Montag eingezogen. Am Dienstag folgten fünf Landesbeamte des Finanzamtes. Die Amtshilfe nahm der Märkische Kreis dankend vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen an. Die Finanzbeamten werden das Team der Ermittler voraussichtlich bis Ende Februar unterstützen.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 183,3 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 322 Abstriche, davon 206 an der Teststation in Lüdenscheid, 86 an der Station in Iserlohn und 30 mobil. Am Samstag werden an der Teststation Lüdenscheid insgesamt 99 Abstriche insbesondere von Schülern genommen.

Derzeit werden 129 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 29 intensivmedizinisch. 21 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 163 Corona-Infektionen, in den Schulen 36 und in den Kindertageseinrichtungen 47. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 33 positiv Getestete. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 6795 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 5601 haben die Krankheit bereits überwunden. 92 Märker sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 284 Infizierte, 1.334 Gesundete, 755 Kontaktpersonen und 17 Tote

Hemer: 89 Infizierte, 457 Gesundete, 265 Kontaktpersonen und 4 Tote

Altena: 89 Infizierte, 200 Gesundete, 162 Kontaktpersonen und 5 Tote

Balve: 24 Infizierte, 94 Gesundete und 32 Kontaktpersonen und 1 Toter

Halver: 19 Infizierte, 281 Gesundete, 57 Kontaktpersonen und 3 Tote

Herscheid: 8 Infizierte, 45 Gesundete und 19 Kontaktpersonen

Kierspe: 60 Infizierte, 288 Gesundete, 153 Kontaktpersonen und 3 Tote

Lüdenscheid: 147 Infizierte, 908 Gesundete, 439 Kontaktpersonen und 11 Tote

Meinerzhagen: 92 Infizierte, 370 Gesundete, 198 Kontaktpersonen und 9 Tote

Menden: 126 Infizierte, 594 Gesundete, 299 Kontaktpersonen und 16 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 25 Infizierte, 110 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 3 Tote

Neuenrade: 37 Infizierte, 214 Gesundete und 122 Kontaktpersonen und 1 Toter

Plettenberg: 34 Infizierte, 297 Gesundete, 155 Kontaktpersonen und 3 Tote

Schalksmühle: 19 Infizierte, 100 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 2 Tote

Werdohl: 49 Infizierte, 309 Gesundete