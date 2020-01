Iserlohn. Mit Kreide, Aufklebern und Spendendosen waren in den Gemeinden viele Mädchen und Jungen als Sternsinger unterwegs für den Weltfrieden.

Frieden ist das Anliegen aller Christen

„Wir haben eine kritische Weltsituation. Das Leitwort der diesjährigen Sternsingeraktion ist hochaktuell: ‘Frieden! Im Libanon und weltweit’“, betont Dechant Johannes Hammer im Gottesdienst in der Kirche Hlst. Dreifaltigkeit. Er begrüßt die Mädchen und Jungen und ihre Begleiter, die danach in die Ortsteile ausrücken, um die Botschaft des Friedens zu verkünden und den Haussegen an der Tür zu markieren. „Es droht unter Umständen ein neuer Krieg im Nahen Osten, davon könnte auch der Libanon betroffen sein.“ Der sei ja gerade ein Rückzugsort der Christen. Deshalb sei es gut, für den Frieden im Libanon und auf der ganzen Welt zu beten. Denn im Libanon leben Flüchtlinge aus den umliegenden Kriegsgebieten.

An die 18 Mädchen und Jungen gerichtet sagt er: „Es ist ein schönes Bild, so viele Kinder mit der Krone auf dem Kopf. Das zeigt, dass ihr bereit seid, zusammen mit vielen anderen Kindern in Deutschland einzutreten für den Frieden.“

Janus Plewnia schickte in Sümmern 52 Sternsinger los

Ähnlich senden die Geistlichen des Pastoralverbundes auch in anderen Gemeinden die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder aus. In Sümmern segnet Janus Plewnia sogar 52 Sternsinger im Aussendungsgottesdienst. In Kalthof findet die Sternsingeraktion gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde statt, wo die mit Kreide, Aufklebern und Spendendosen ausgerüsteten „Königskinder“ in der evangelischen Jakobuskirche starten.

Diakon Thorsten Hasse erzählt die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland, der Heiligen Drei Könige am Stall zu Betlehem, und spielt mit der Gitarre die Lieder „Wir kommen aus dem Morgenland“, „Seht ihr unsern Stern dort stehen?“, „Stern über Betlehem“ und Hoch am Himmel steht ein Stern“, die er mit ihnen und den erwachsenen Gläubigen singt. Dann bittet Johannes Hammer die Kinder an die Krippe, Väter holen die schweren Figuren der Heiligen Drei Könige aus dem Kircheneingang hinzu und platzieren sie in der Krippe vor Maria und Josef und dem Jesuskind im Stall.

Johannes Hammer segnet alle, auch die Kreide, Aufkleber und Spendendosen, bevor er sie aussendet: „Wenn ihr über die Straßen und in die Familien geht, erzählt den Menschen vom Frieden. Wir haben allen Grund für den Frieden zu beten. Viele Menschen haben Angst. Ihr könnt ihnen sagen, Gott ist bei Euch. Er steht Euch bei.“

Im Gemeindesaal stärken sich die Sternsinger noch mit warmen und kalten Getränken, Pizza und Butterbroten, bevor sie starten; von Ehrenamtlichen aus den beiden Gemeinden St. Aloysius und Hlst. Dreifaltigkeit ausgestattet mit Spendendosen, Stern und Liedtexten. Marion Kamberg begleitet die Sternsingeraktion bereits das dritte Mal ehrenamtlich.

Diakon Thorsten Hasse weiß: „Es freuen sich viele Familien, von den Sternsingern besucht zu werden.“ Der 27-jährige Geistliche, der am Pankratiustag seine Nachprimiz in St. Aloysius feiert, war selber sieben Jahre hintereinander als Sternsinger unterwegs.

„In einigen Gemeinden haben wir einen anderen Modus“, erklärt Johannes Hammer, angesprochen auf den Missmut unter Gläubigen in Hennen, dass in dort in diesem Jahr der Besuch der Sternsinger ausfällt, und dass bereits Heiligabend weder Messe noch feierliche Andacht stattfanden: „Die Sternsingeraktion der Gemeinde Herz Jesu Hennen findet im Rahmen einer Sonntagsmesse als Sternsingerfamiliengottesdienst in der Kirche statt. Im Anschluss gibt es einen Frühschoppen im Kirchenzentrum, wo die Gläubigen für die Sternsingeraktion spenden können.“ Dort spendet er auch den Haussegen, Gläubige können sich die Aufkleber mitnehmen. Auf ihnen steht 20 *C +M+B+20. Damit der Sternsinger-Segen das ganze Jahr an den Türen hält, gibt es die schwarz-weißen Aufkleber mit vorgeschriebenem Segenszeichen.

Johannes Hammer nimmt Stellung zur Kritik in Hennen

Beim geselligen Beisammensein im Kirchenzentrum sucht er auch das Gespräch mit Kritikern, die bedauern dass es keine Kinder und kein Personal für eine eigene Sternsingeraktion gibt: Er verweist auch auf das gesellschaftliche Phänomen, ein geändertes Freizeitverhalten und Urlaub. Er nimmt auch Stellung zu der Kritik, dass es an Heiligabend keine Messe gegeben hat: „Dafür hatten wir aber am 1. Weihnachtstag ein Hochamt, anders als Kalthof, wo es nur Heiligabend eine Messe gab.“ Dass die evangelische Kirche mehr Angebote hatte, liege „an der besseren personellen Versorgung“. Die Leute seien es gewohnt, dass es eine optimale Versorgung gebe, auch in anderen Bereichen. Aber die Situation werde sich in den nächsten Jahren verschärfen.

Pfarrer Johannes Hammer freut sich über die ökumenische Sternsingeraktion der Gemeinde St. Peter und Paul in einem Gottesdienst in der evangelischen Jakobus-Kirche in Kalthof, wo Katholiken und evangelische Christen im Sinne der guten Sache zusammenrücken: „Das Miteinander läuft gut. Man muss kreativ sein und Initiative zeigen. Frieden ist Anliegen aller christlicher Konfessionen.“