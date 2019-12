Fridays For Future: Rote Klimakarten am alternativen Baum

Einen Weihnachtswunschbaum besonderer Art überreichten die Aktivisten von „Fridays For Future“ an CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak im Büro des CDU-Stadtverbandes. „40 Prozent des Iserlohner Waldes ist tot“, steht auf einem Zettel, mit dem sie das Apfelbäumchen im Topf behängten. Anstelle von weihnachtlichem Baumschmuck mit Kerzen und Kugeln behängten die Umweltaktivisten ihren Geschenkbaum mit Klimakarten und Wünschen, auf denen sie ihre Forderungen formulierten: Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent Erneuerbare Energien bis 2035, weniger Lichtverschmutzung, die Einführung einer CO2-Steuer und einer Plastiksteuer. „Es ist ein Freundschaftsbaum, wir werden immer wieder fragen, wie es ihm geht“, erklärte Svenja Finke (34) vom Organisationsteam.

Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten machten Michael Winkel, (52), Svenja Finke (34), Sylvia Olbrich (42), Christian Banona Kiangala (18), Jana Norina Finke (15) und Finn Jäker (19) deutlich, dass die Bundesregierung den Strukturwandel beim Kohleausstieg und der Förderung Erneuerbarer Energien noch stärker und schneller vorantreiben solle. In der emotionalen Diskussion ging es um Fakten, Hintergründe und Forderungen zu lokalen, internationalen und weltweiten Klimazielen. „Es reicht nicht, Ziele zu formulieren. Wir müssen uns um die Menschen kümmern, und die Atom- und Kohleausstiegsszenarien sozialverträglich regeln“, sagte Paul Ziemiak zu den Wandlungsprozessen. „Wir brauchen eine Europäische Energie-Union“, betonte er auch mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Und vor Ort? Ziemiak, der im Aufsichtsrat der Stadtwerke war, lobte die Iserlohner Initiativen zu Erneuerbaren Energien: „Bei der Windenergie sind wir gut aufgestellt.“ Svenja Finke wünscht sich vor Ort allerdings noch mehr klimafreundliche Aktivitäten und kritisierte, dass es bei der millionenschweren Investition in die neue Gesamtschule keine Photovoltaikanlage verbaut worden sei. Angesichts der Vermüllung der Weltmeere freut sie sich auf lokale Initiativen wie die in Letmathe, wo in Kürze ein „Unverpackt“-Laden eröffnet. Und Paul Ziemiak unterstrich, dass der CDU-Stadtverband auch etwas fürs Klima tue, indem er eine Immobilie nutze, die er mit Start-Up-Unternehmen im Industriegebiet Sümmern-Rombrock teilt, neudeutsch „Coworking-Space“: Den Besprechungsraum und die Küche teilt sich der CDU-Stadtverband mit heimischen Existenzgründern Am Großen Teich 20.

„Die Iserlohner Fridays For Future-Ortsgruppe ist die einzige aus Deutschland, die im nächsten Jahr gleich zweimal ins Europa-Parlament reist“, erklärte die 15-jährige Jana Norina Finke. Wie die MGI-Neuntklässlerin weiter berichtete, wird eine Abordnung auf Einladung der Ökopartei ÖDP am 20. Januar an einer Sitzung des EU-Umweltausschusses teilnehmen. Und am 27. Mai treffen sie in Straßburg den CDU-Europa-Abgeordneten und Dr. Eckhardt von Hirschhausen.