Am 13. September 2020 werden nicht nur neue Stadträte und Bürgermeister gewählt, sondern auch ein neuer Kreistag und Landrat. Geht es nach den Wünschen der FDP, würde es auch eine neue Landrätin geben. Denn wie schon vor fünf Jahren stellte am Freitagabend eine Wahlversammlung der Kreis-FDP im Gründerzentrum Corunnastraße die Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsidentin Angela Freimuth aus Lüdenscheid als Landratskandidatin auf.

Freimuth erhielt 38 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme. Die Reserveliste für die Kreistagswahl wird angeführt von Axel Hoffmann (Schalksmühle). Es folgen Martina Stenger (Iserlohn/Nachrodt-Wiblingwerde), Dominik Petereit (Lüdenscheid), Eva Thielen (Hemer) und Kai Krause (Meinerzhagen).

Jens Holzrichter (Lüdenscheid) hatte Freimuth zuvor formal vorgeschlagen. Die FDP verfüge im Kreis über gutes Personal und es mache auch Sinn, mit einer eigenen Kandidatin in die Wahl zu gehen. Die CDU wisse nach dem angekündigten Rückzug von Thomas Gemke überhaupt noch nicht, wohin die Reise gehe und die SPD vertraue auf einen „honorigen Verwaltungsbeamten“.

Angela Freimuth sagte vor ihrer Wahl, dass sie keinesfalls mit ihren Aufgaben im Landtag unglücklich sei. Gleichwohl möchte sie gerne Verantwortung im Märkischen Kreis übernehmen. Als eines ihrer Hauptziele nannte sie es, die für den Kreis prognostizierte demografische Entwicklung – ein Rückgang der Bevölkerung um 12,6 Prozent bis 2040 – nicht einfach tatenlos hinzunehmen.

Enge Kooperation mitden Ortsverbänden

Es müsse um Zuzug geworben und um die Ansiedlung junger Familien gekämpft werden. Und die heutigen Kinder sollen sich auch in 30 Jahren noch wohlfühlen können im Märkischen Kreis. Bei der Erarbeitung eine Wahlprogramms kündigte Freimuth eine enge Kooperation mit den Ortsverbänden an. Und die Städte sollten aus dem Schatten ihrer Kirchtürme herauskommen und mehr zusammenarbeiten. Und Freimuth wünscht sich eine Kreisverwaltung, die mehr Initiative zeigt, anstatt regelmäßig viele Gründe zu finden, warum etwas nicht funktioniert. Noch mehr Anstrengungen fordert Angela Freimuth beim Thema Breitbandversorgung. Da sei der Märkische Kreis noch nicht gut genug.

Eröffnet wurde die Wahlversammlung von der stellvertretenden und nun auch amtierenden Kreisvorsitzenden Eva Thielen aus Hemer. Der Hintergrund: Thielen berichtete, dass der bisherige Kreisvorsitzende Michael Schulte vor vier Wochen sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt habe. Als Gast konnte Thielen Staatssekretär Christoph Dammermann aus dem Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie begrüßen. Dammermann sprach schwerpunktmäßig zu den Themen Klimaschutz und Digitalisierung. Zum Klimaschutz sagte er, dass es nicht hilfreich sei, nur eine „Verzichtsdebatte“ zu führen. Weniger Fliegen, weniger Auto, weniger Fleisch und kleinere Wohnungen – das allein tauge nicht als „Treiber“ für Fortschritte im Klimaschutz.

Deutschland müsse einen Weg aufzeigen, die eigenen Klimaziele zu erreichen, ohne Industrie und Wohlstand kaputt zu machen. Und Versorgungssicherheit bei der Energie sei eine fundamentale Voraussetzung für den Fortbestand der Industrie. Um die Schwankungen bei der Verfügbarkeit regenerativer Energien ausgleichen zu können, brauche es Fortschritte beim Thema Speichertechnologien.

Zur Mobilität sagte Dammermann, dass die Politik heute noch nicht sagen könne, welche Technik sich durchsetzt – Batterie, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe für den Ottomotor. Zur Digitalisierung sagte der Staatssekretär, dass Deutschland hier keine Trends verschlafen dürfe. Sonst drohe der Verlust werthaltiger Arbeitsplätze nach China oder in die USA. Das Projekt Industrie 4.0 müsse erfolgreich zu Ende gebracht werden und mit dem Thema Künstliche Intelligenz stehe bereits die „nächste Revolution“ bevor.

Nachfragen aus der Versammlung kamen zum Thema Windkraft. Hier, so Dammermann, gebe es zwei feste Lager. Auf der einen Seite die, die den bedingungslosen Ausbau der Windkraft forcieren wollen, auf der anderen die, die Windkraft ablehnen, zumindest vor der eigenen Haustür. Beiden Lagern könne man es nicht recht machen. Richtig sei es, an vorhandenen Standorten ältere Anlagen durch neue und deutlich leistungsstärkere zu ersetzen (Repowering). Und in jedem Falle sei es richtig, den Solarbereich noch entschlossener auszubauen. Kritik übte Dammermann an den Grünen. Die würden sich gerne als Erfinder der Energiewende ausgeben, aber dann an der Seite von Bürgerinitiativen stehen, wenn es beispielsweise um den dafür notwendigen Netzausbau gehe.

Gute Mischung zwischenMännern und Frauen

Und wie finden sich Iserlohner und Hemeraner weiter auf der Reserveliste wieder? Katja Siewek (8), Nils Koschinsky (15), Detlef Köpke (19), Dr. Bernd Uwe Dresp (22), Isabel Kamp (27), Markus Munkenbeck (30), Thomas Stenger (35, alle Iserlohn), Arne Hermann Stopsack (10), Andrea Lipproß (20, beide Hemer).

Kreisvorstandsmitglied Axel Hoffmann sagte, die FDP im Märkischen Kreis achte auf eine gute Mischung zwischen Männern und Frauen und zwischen Jüngeren und Älteren. Auch die Breite der Gesellschaft werde abgebildet. Über die vordersten Plätze der Reserveliste wurde einzeln abgestimmt, später in Blöcken. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit großer Mehrheit gewählt, Enthaltungen oder Gegenstimmen gab es nur vereinzelt.