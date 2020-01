Flori passt auf, dass in Iserlohn nichts anbrennt

Was Icey für den IEC, das ist jetzt Flori für das Floriansdorf. Gutes Timing für die Vorstellung des neuen Sympathieträgers für die Brandschutzerziehung im Floriansdorf: Als das lebensgroße Maskottchen Flori die Nummer 112 wählt, da rücken die echten Kollegen des Rettungsdienstes der Feuerwehr nebenan zu einem Einsatz aus, wie am Martinshorn zu hören ist.

Hilfen von Wilfried Haas,Olaf Pestl und Dietmar Pieper

Im Beisein der Sponsoren Olaf Pestl (IGW), Wilfried Haas (McDonald’s) sowie Dietmar Pieper und Silke Weidenheimer (Märkische Bank) stellt Melanie Timm, Leiterin des Floriansdorfes, gemeinsam mit dem Förderverein des Floriansdorfes das Maskottchen Flori vor, das bisher nur auf den Flyern für das Zentrum für Sicherheitserziehung und Aufklärung der Stadt warb. „Flori passt im Floriansdorf auf, dass nichts anbrennt. Und das seit nunmehr 20 Jahren“, erklärt der Ehrenvorsitzende Ralf Schulte.

Er erinnert an den Werbekreis, der das Floriansdorf über die Ortsgrenzen Iserlohns mit Flyern und im Internet bekannt machte: „Entwickler der Flori-Maus war Michael Grunwald, das Logo schuf die Agentur Klein und Neumann und unseren Internetauftritt Michael Elsner.“ Die Brandschutzerziehung im Floriansdorf ist so nachhaltig, dass es mittlerweile Ableger in Aachen und Schleswig-Holstein sowie in Karlsbad, Tschechien, gebe. „Das war nur möglich mit vielen Sponsoren. 90 Prozent der Sponsoren stammen aus Iserlohn. Über das Floriansdorf wird in ganz Europa gesprochen“, freut sich Georg Christophery als Vorsitzender des Fördervereins. Das Maskottchen, dessen Kostüm mit Hilfe der Iserlohner Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (IGW), der Märkischen Bank und McDonald’s für 4000 Euro entwickelt und hergestellt wurde, wird im Jubiläumsjahr aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Floriansdorfes bei allen öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt: beim Tag der offenen Tür, bei Kindergeburtstagen und bei Schulungen von Kindergärten und Grundschulen. Im waschbaren Kostüm, das sogar einen eingebauten Ventilator hat, damit Flori auch bei Einsätzen im Hochsommer immer einen kühlen Kopf behält, steht der Bundesfreiwillige Ibrahim Altensoy.

Kuscheltiere als Seelentröstersollen auch entstehen

Zum 25-jährigen Bestehen des Fördervereins Floriansdorf (bis 2016 unter dem Namen Förderverein Kinderbrandschutz) möchte der Verein Flori außerdem als Kuscheltier in Serie anfertigen lassen und alle Iserlohner Rettungswagen der Berufsfeuerwehr damit ausstatten: „Dafür suchen wir auch noch Sponsoren“, erzählt Schulte. Aus seiner aktiven Zeit bei der Berufsfeuerwehr weiß der Hauptbrandmeister im „Unruhestand“, dass Teddys als Seelentröster gute Dienste leisten, wenn die Feuerwehrkollegen zu Unfällen ausrücken, bei denen Kinder beteiligt sind und die ins Krankenhaus gebracht werden. „Diese Seelentröster tun ihnen gut“, erklärt Schulte, dass die Kleinen in der fremden Umgebung etwas zum Kuscheln brauchen, bis ihre Angehörigen auftauchen.

Die noch anzufertigenden Brandschutz-Mäuse sollen zum Jubiläum im Floriansdorf unter die kleinen Leute gebracht werden.

Ansprechpartner für das Floriansdorf gibt es bei der Feuerwehr Iserlohn, Dortmunder Straße 112, . Die Verantwortlichen sind auch erreichbar per E-Mail an floriandorf@iserlohn.de.