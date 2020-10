Fit bleiben auch in finsteren Zeiten

Nein, ganz von alleine geht sie nicht, die Sache mit dem Sport und der Bewegung, zumal im Job. „Die Akzeptanz am Arbeitsplatz ist einfach nicht so da“, sagt Sven Kruse, Physiotherapeut, langjähriger Leiter der medizinischen Abteilung bei den Roosters und Inhaber von zwei sportmedizinischen Trainingszentren und Reha-Einrichtungen in Iserlohn und Hemer. Kruse muss es wissen, im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung betreut er zahlreiche Unternehmen, wobei es eher schwierig ist bei jenen, die nicht an der Förderung teilnehmen.

Dabei ist Bewegung so wichtig, auch im Hinblick auf die Verringerung der Wahrscheinlichkeit, an psychischen Erkrankungen, Depressionen oder Angststörungen zu erkranken, wie im Rahmen dieser Serie bereits an verschiedenen Stellen betont wurde. Meint auch Sven Kruse – auch im Hinblick auf die in doppelter Hinsicht düsteren Zeiten, die uns aufgrund der Coronabeschränkungen und des nahenden Winters wohl bevorstehen. „Mit den eigenen Glückshormonen ist das alles leichter zu ertragen“, sagt Kruse.

Übungen für den Arbeitsplatz Übungen für den Arbeitsplatz

Lieber von kleinen Übungen im Sitzen absehen

Manche Betriebe ermöglichen ihren Mitarbeitern immerhin, in einem Gemeinschaftsraum 20 Minuten mit Trainern Sport zu treiben. Manch ein Angestellter versucht sich auch mit kleinem Übungen im Bürostuhl zu helfen. „Ein Fehler“, wie Kruse sagt. Denn: „Man muss die Leute aus dem Sitzen rausbekommen.“

Denn: Sitzen überdehnt und schädigt den größten Gesäßmuskel, den Gluteus Maximus. Eine zu enge Leiste beeinflusst die Blutzirkulation negativ. „Viele wissen heute auch nicht mehr, wie man die Gesäßmuskulatur ansteuert“, sagt Sven Kruse.

Effekt tritt nur bei richtiger Ausführung ein

Was kurios klingt, lässt sich am einfachsten an der Ausführung schlichter Kniebeugen erkennen und mit der wiederum richtigen Ausführung korrigieren. Das Wiedererlernen der tiefen Kniebeuge, wie sie beispielsweise Asiaten praktizieren, wenn sie sich verbeugen oder sitzen (siehe Video), sorgt dafür, dass unsere Sprunggelenke, Knie und Hüften länger beweglich und belastbar bleiben können. Zumeist nämlich werden Kniebeugen fälschlicherweise so ausgeführt, dass sie im Gesäß nicht spürbar sind und so sogar die Kniegelenke schädigen.

Auf die Haltung kommt es an: Trainer Erkan Cam demonstriert eine einfache Streckübung fürs Büro. Foto: Michael May / IKZ

Der Effekt einer richtigen Ausführung kann sich bis in den Rücken positiv auswirken, ist die Gefäßmuskulatur schließlich mit der des Rückens verbunden. Rücken- und Bauchmuskulatur – beide umgeben den unteren Oberkörper wie ein stützendes Korsett. Wenn eine der Komponenten falsch oder nicht ausreichend belastet wird, sind meist Schmerzen die Folge. Als Kleinkinder beherrschen die meisten Menschen die tiefe Hocke, wie vieles andere wenn es um die eigene Körperwahrnehmung und das „richtige Bewegen“ geht, verlernen wir sie aber mit der Zeit, die Muskeln degenerieren. „Use it or lose it“, sagt Sven Kruse. Gebrauche sie oder verliere sie (eine zweite Übung in dem Video hilft bei der Kräftigung des Schultergurtes).

Zu dem Trend, sich über „YouTube“-Videos selbstständig Übungen anzueignen, hat Sven Kruse dennoch ein gespaltenes Verhältnis. Wer ohne professionelle Hilfestellung einfach loslegt, laufe natürlich immer auch Gefahr, sich Dinge falsch anzugewöhnen und der eigenen Gesundheit am Ende einen Bärendienst zu erweisen. „Wenn ich Patienten Übungen mitgebe, dann lieber zwei als fünf“, so Sven Kruse. „Damit sie die dann richtig machen.“

Seit dem Start der Coronazeit seien viele Leute in eines seiner Gesundheitsstudios gekommen, weil sie übereifrig beim Sport daheim waren und sich mit falsch ausgeführten Übungen geschädigt hätten. Oder bei der Gartenarbeit. Andere verstünden nicht, dass sie nach einer längeren Sport-Pause nicht gleich wieder den Leistungsstand von zuvor erreichen.

Fünf bis zehn Minuten gezielte Bewegung am Tag zu Beginn, rechnet Kruse vor, könnten schon einen positiven Effekt haben. „Die längste Reise beginnt immer mit einem kurzen Schritt.“