Filiale der Märkischen Bank schließt

Corona ist ein Beschleuniger für Veränderungsprozesse – das war in den zurückliegenden Monaten schon häufig in ganz unterschiedlichen Bereichen zu hören. Nun auch von Märkischen Bank, die sich entschlossen hat, zum 15. Januar drei ihrer Filialen zu schließen, darunter auch die an der Düsingstraße in der Grüne.

„Wir verzeichnen seit Beginn der Pandemie eine extreme Veränderung bei den Bargeld-Transaktionen“, sagt Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank, auf Anfrage unserer Zeitung. Insgesamt werde weniger Geld bewegt. Die normalen Kunden sparen spürbar. Der Einbruch bei Bargeldverkehr sei aber außergewöhnlich. „Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt“, sagt Backhaus.

Dabei ist der Rückgang in diesem Bereich generell kein neues Thema. Homebanking und bargeldloser Zahlungsverkehr haben schon seit vielen Jahren zu einem deutlich veränderten Kundenverhalten geführt, das auch immer wieder zur Konsequenz hatte, dass die Filialen-Struktur der Märkischen Bank auf dem Prüfstand kam. Vor zehn Jahren hat die Bank ihren ersten Filial-Check vorgenommen, um auf diese Entwicklung zu reagieren. Corona habe diese Entwicklung nun in einem nicht vorhersehbaren Maße beschleunigt. Und zwar nachhaltig, wie Hermann Backhaus vermutet. „Ich bin mir sicher, dass von dieser Pandemie langfristig etwas hängen bleibt, und wir nicht mehr das Vor-Corona-Niveau erreichen werden.“ Es kommen einfach viel weniger Menschen in die Bank-Filialen.

Arbeitsplätze werden nicht abgebaut

Wie es in einer Pressemitteilung der Märkischen Bank heißt, sei die Bank als regionaler Arbeitgeber der Region aber in vielfacher Weise verpflichtet. Durch die Schließung der drei Filialen – neben der Iserlohner Niederlassung in der Grüne werden auch zwei Hagener Filialen geschlossen – werden demnach keine Arbeitsplätze abgebaut. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten im kundennahen Bereich neue Aufgaben übernommen. Die persönliche Beratung werde zukünftig von den umliegenden Filialen übernommen. Weiter heißt es da, dass die Märkische Bank gerade in der gegenwärtigen und anhaltenden Niedrigzinsphase auch ihre Kosten im Blick haben. Der Standort in der Grüne sei leider nicht mehr kostendeckend zu betreiben. Für alle Mitglieder, die nicht oder nur sehr schwer in die Bank kommen können, bietet die Märkische Bank ihren „Geld-nach-Hause-Service“ an. Unabhängig von Banköffnungszeiten kann sich jeder einmal im Monat bis zu 1000 Euro innerhalb des Geschäftsgebietes der Bank nach Hause bringen lassen.

Der Trend gehe generell aber klar weg vom Bargeldverkehr hin zur intensiveren Nutzung mobiler und digitaler Dienstleistungen. Dem trägt die Märkische Bank dadurch Rechnung, in dem sie ihr Angebot in dieser Hinsicht unter dem Namen „Märkische Bank Direkt“ noch einmal ausbaut. Die Direktfiliale soll ein wichtiger neuer Baustein in der Filialstruktur werden. Mit dem „KundenServiceCenter“ haben die Kunden der Bank bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit, viele Vorgänge telefonisch und unabhängig von den Öffnungszeiten zu erledigen. Als Weiterentwicklung können nun in der Direktfiliale unter anderem auch Konsumentenkredite direkt telefonisch abgeschlossen werden. Kontoeröffnungen werden ebenso möglich sein wie der Abschluss von Sparverträgen.