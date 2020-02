Jörg Döring, Chef der Iserlohner Feuerwehr, scheint die Ruhe in Person zu sein. Von Nervosität keine Spur – im Gegenteil, der 39-Jährige verbreitet Gelassenheit. Daran ändere auch der Fall in Lüdenscheid zunächst einmal nichts. In dem Raum, in dem morgens die tägliche Einsatzbesprechung stattfindet, ist das Thema Coronavirus nicht nur in den Abstimmungsgesprächen präsent: Auf einer großen Tafel ist der strukturiert geplante Umgang mit Verdachtsfällen beschrieben.

Döring gehört als stellvertretender Kreisbrandmeister zum gerade gebildeten Krisenstab für den Märkischen Kreis. Dort werden Überlegungen für den Fall angestellt, dass sich das Virus hierher ausbreitet und was dann zu tun ist. „Auf die jetzige Situation sind wir vorbereitet“, sagt der Oberbrandrat, bezogen auf organisatorische Maßnahmen ebenso wie auf die Schutzausrüstung.

Die rund 110 Mitarbeiter der Wache, die sämtlich im Brandschutz wie im Rettungsdienst tätig sind, haben schon vor Wochen eine Schulung erhalten. Updates, vor allem basiert auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, werden zeitnah weitergegeben, die letzte Handlungsanweisung ging vor einer Woche an die Kollegen.

Herangehensweise des Amtsarztes war richtig

Als der erste Verdachtsfall Ende Januar am Privat-Gymnasium am Seilersee gemeldet wurde, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst noch in großer Besetzung aus. „Da wissen wir heute, dass es ein wenig kleiner geht“, sagt Döring. Weil der China-Aufenthalt des jungen Mannes damals schon vier Wochen zurücklag, war die Infektion unwahrscheinlich – weiß man heute. Und so findet Döring auch die mancherorts kritisierte Herangehensweise des Amtsarztes in dieser Woche an den dritten Verdachtsfall in einem Hotel angemessen. Der habe tatsächlich keinen Schutzanzug tragen müssen, sich stattdessen nach vorheriger telefonischer Abklärung mit einem Mundschutz hinreichend geschützt, um den Abstrich zu nehmen, der schließlich den Verdacht nach einer Laboruntersuchung entkräftete.

Feuerwehrchef Jörg Döring zeigt eine Tasche mit Schutzanzügen, die stets auf den Rettungswagen mitgeführt werden. Foto: Andreas Drees / IKZ

Dass vor dem Hintergrund des lebensbedrohlich betroffenen Patienten aus dem Raum Heinsberg die Ängste zunehmen, dafür zeigt Döring Verständnis. Letztendlich sei die Infektion mit dem Coronavirus eine Infektion wie jede andere auch, etwa wie die Grippe. Nicht jeder Betroffene sei von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen. Von den bestätigten Fällen in Deutschland seien 15 mittlerweile genesen, sagt Döring. Vogelgrippe, Schweinepest, SARS – grundsätzlich seien frühere Ausbreitungen von Viren mit dem aktuellen Geschehen vergleichbar, der Rettungsdienst so auf das mögliche Geschehen vorbereitet.

Abfrageschema erleichtert die Arbeit

Ohnehin herrschte in Iserlohn bislang keine Aufregung: Nur etwa ein Anrufer alle zwei Tage rufe auf der Leitstelle mit der Vermutung an, er könne sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dort liegt ein Abfrageschema parat, das den Mitarbeitern die erste Abklärung erleichtert. Dort wird zwischen unbegründeten Verdachtsfällen, begründeten Verdachtsfällen, die stabil sind und somit nicht ins Krankenhaus müssen, und solchen Patienten unterschieden, die möglicherweise infiziert und instabil sind, also unter Schutzmaßnahmen stationär aufgenommen werden müssen. Bei begründeten Verdachtsfällen kommt das Gesundheitsamt zum Einsatz.

Ob TBC, Norovirus oder multiresistente Keime: Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes seien mit derartigem Geschehen auch im Rahmen ihrer normalen Arbeit vertraut, „Infektionsfahrt“ heißt das im Fachjargon. Auf allen Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes befindet sich deshalb eine gelbe Tasche, in der zweimal zwei Schutzanzüge für unterschiedliche Gefahrenlagen verpackt seien, erklärt Döring. Für die Schutzstufe „rot“, sind das weiße Schutzanzüge, dazu Handschuhe, Schutzbrillen und FFP-3-Schutzmasken, die Viren aufhalten. Die Taschen sind verplombt, damit sich die Besatzung im Rettungswagen darauf verlassen kann, dass sich alles an seinem Platz befindet. „Wir verkleiden uns normalerweise vor Ort“, sagt Döring, denn die Anzüge seien nicht sehr beanspruchbar und auf der Fahrt eher hinderlich.

Alle Krankenhäuser könnten Isolierzimmer einrichten

„Man hat gehört, Schutzausrüstung wird knapp“, erzählt Döring. „Wird sie auch“, bestätigt er. „Das heißt aber nicht, dass nicht genug da ist!“ 700 bis 800 Sets an persönlicher Schutzkleidung, die bei einem Corona-Befall genutzt werden können, hat die Iserlohner Feuerwehr auf Lager, weitere 500 seien bestellt und auch tatsächlich fest zugesichert, berichtet er weiter. Somit könnte der Rettungsdienst im Prinzip 600 Corona-Patienten sicher in Krankenhäuser bringen. Auch an Desinfektionsmittel bestehe kein Mangel, sagt Döring. Für weiteren Nachschub werde gerade im Hintergrund an europäischen Lösungen gearbeitet, um für den Fall einer um sich greifenden Epidemie gerüstet zu sein.

Was passiert, wenn das Virus über Einzelfälle hinaus die heimische Region erreicht? „Die Planungen dafür laufen, und ich glaube auch rechtzeitig genug, um die Lage in den Griff zu kriegen“, sagt Döring. Zunächst werden dann Krankenhäuser mit speziell abgesicherten Stationen angefahren. Aber laut Döring ließen sich im Fall der Fälle auch die anderen Krankenhäuser nutzen. Dort könnten nach entsprechend bekannten Vorgaben weitere Einzel-Isolierzimmer eingerichtet werden, wenn denn die Lage eskalieren würde.