FDP-Sprechstunde als Videokonferenz

Iserlohn. Die Freien Demokraten gehen neue Wege.

Die Ratsfraktion der FDP bietet am Freitag, 17. April, ab 18 Uhr eine Bürgersprechstunde live im Internet an. Über das kostenlose Konferenz-Tool „Zoom“ können sich Interessierte in die Videokonferenz einwählen und unter anderem mit Fraktionschef Detlef Köpke, Ratsmitglied Dr. Bernd Volker Dresp und anderen Fraktionsmitgliedern ins Gespräch kommen. Das geht über die Internetseite www.zoom.us/join mit der dort einzugebenden Meeting-ID 984 0129 2561. Voraussetzung hierfür ist ein Computer mit Mikrofon und/oder Kamera, ein Tablet-Computer oder ein Smartphone, teilt die Fraktion mit. Wer nicht online dabei sein kann oder möchte, der könne seine Fragen oder Themen vorab per E-Mail an fdp@iserlohn.de oder die Facebook-Seite der FDP Iserlohn schicken.