Familienschule Kinderleicht schließt Lücke

„Personen, die nach Eltern-Kind-Kursen jeglicher Art suchen, sind bei uns in der Familienschule richtig“, betont Janina Günzel. Die 36-jährige Hennenerin ist verheiratet und Mutter von drei Mädchen im Alter von zwei, fünf und neun Jahren. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jennifer Straßburg (31), ebenfalls Mutter dreier Kinder im Alter von einem, fünf und acht Jahren, gründete sie die Familienschule „Kinderleicht“: „Unser viertes, gemeinsames Kind“, betont Jennifer Straßburg. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Durch unsere Kinder haben wir festgestellt, dass vor Ort vieles fehlt.“

Schwangerschaftsbegleitung als nichtmedizinische Helferin

Deshalb haben beide diverse Fortbildungen gemacht, deren Inhalte sie weitergeben möchten – Jennifer Straßburg beispielsweise als Doula, als nichtmedizinische Helferin in der Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung.

Seit der Eröffnung Ende des Jahres haben sie sich bei einer Netzwerkveranstaltung mit Vertreterinnen von Kindergärten und dem Familien-Besuchsdienst bekannt gemacht. An der Wand ihrer Familienschule hängen diverse Zertifikate über Ausbildungen zur Trage- und Stillberatung sowie zur babybegleiteten Beikostberatung. Bunte Bälle, Sportmatten, gebogene Wobbelboards und Kissen empfangen die Besucher der Familienschule, in der Wobbelturnen ganz hoch im Kurs steht: „Das ist eine Kombination aus spielerischen Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen, Koordinationsspielen und Fantasiereisen“, erläutert Janina Günzel. Jennifer Straßburg ergänzt: „Wir sind eine Anlaufstelle für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung – ein Ort, wo sich Eltern von Babys ab sechs Wochen bis acht Jahren treffen.“ Die Schule biete Baby- oder Eltern-Kind-Kurse und Workshops: Prager-Eltern-Kind-Programme (Pekip) für Kinder im ersten Lebensjahr, Baby-Steps für Babys in den ersten Monaten, Wobbelturnen für Kinder von zwei bis sechs Jahren, Spiel- und Turnstunden für Kinder vom Krabbelalter bis drei Jahre, Babymassage, Still- und Trageberatung, Windelfrei und Abschied von der Windel, babyfreundliche Beikost mit und ohne Brei, gesunder Babyschlaf sind nur einige Beispiele für das breitgefächerte Angebot.

„Wir möchten zeigen, dass zu einem glücklichen Familienleben nicht viel nötig ist: außer Liebe, Bindung, Sicherheit und Zeit“, sagt Janina Günzel. Freitags ist offener Elterntreff nach Anmeldung, wo sich Eltern austauschen, entspannen und wohlfühlen sollen. Jennifer Straßburg plant auch Geburtsvorbereitungskurse, um Mütter in der Schwangerschaft zu begleiten, und eine Stoffwindelberatung. In der Elternschule finden sich selbstgenähte Kindersachen, die Jennifer Straßburg schuf: Tragetücher, Mützen, Anzüge und Accessoires. Ihre Kollegin Janina Günzel steuerte selbst gefertigte Babyschuhe bei. Die beiden Jungunternehmerinnen haben sich ursprünglich bei einem Schnittmusterkurs kennengelernt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.familienschule-kinderleicht.de.