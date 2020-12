Fahrradträger, Thermometer und Kultur

Iserlohn. Auch hinter Türchen Nummer drei warten attraktive Gewinne.

Gehören Sie heute zu den Gewinnern des Lions-Adventskalenders? Die Preise und die dazugehörigen Sponsoren finden sich hinter den jeweiligen Türchen, die auf dem Hintergrund des festlich illuminierten Alten Rathauses verteilt sind. Die Losnummer steht auf der Rückseite des Kalenders.

Und das sind die Gewinnzahlen des heutigen Tages: ein Fahrradträger für zwei Fahrräder von Westfalia Automotive im Wert von 429 Euro (hier gibt es vorab einen Gutschein): 4290; je ein Buchgutschein über 50 Euro vom Mönnig-Verlag: 486, 5515; je ein Stirn-Thermometer von der Schiller-Apotheke: 875, 5020, 1883; je ein Gutschein von „Dingens Jeans & Fashion“ im Wert von 25 Euro: 3920, 930; zwei Karten für „Babylon Swing“ am 27. Februar im Iserlohner Parktheater: 1951; zwei Karten für „Aida“ am 11. März im Parktheater: 1967; zwei Karten für „Tango Argentino“ am 14. März im Parktheater.

Außerdem gibt es diese täglichen Gewinne: eine Waschtischarmatur „Swift/Sail“ von Grohe: 2694; ein Gutschein für ein Menü von McDonald’s im Wert von 8,49 Euro und ein Mini-Stollen oder eine Weihnachtsbox von der Bäckerei Ashauer: 2342; ein Gutschein im Wert von zehn Euro von der Fleischerei Knipp: 617.

Die Gewinne können unter Vorlage des Kalenders im Büro der IGW an der Nordstraße 21 abgeholt werden. Tatjana Derer ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr Ansprechpartnerin. Zudem kann unter 02371/793-0 ein Termin abgestimmt werden. Gewinne, die bis zum 31. Januar nicht abgeholt wurden, verfallen zugunsten der Aktion.