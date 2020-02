Exhibitionist auf dem Radweg

Iserlohn. Wieder hat in der südlichen Innenstadt ein Exhibitionist eine junge Frau belästigt.

Dieses Mal war ein eine 19-jährige Iserlohnerin das Opfer. Laut Polizeibericht ging die junge Frau am Mittwoch gegen 19.15 Uhr über den Radweg der ehemaligen Bahntrasse vom Bahnhof in Richtung Hardtstraße. Auf der Hälfte des Gehweges befinden sich zwei Parkbänke. Dort bemerkte sie eine männliche Person, die in ihre Richtung schaute. Als sie dem Sitzenden näher kam, sah sie deutlich, wie der Mann sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die Geschädigte rannte an dem Beschuldigten vorbei. Der Mann war nach ihrer Beschreibung 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine stämmige Figur und trug eine längeren dunkle Winterjacke. Er hatte zwei große, schwarze Plastiktüten bei sich. Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt die Polizei unter 02371/217-1819 entgegen.