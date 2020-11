Erste digitale Kreis-Synode stellt Weichen

Im Mittelpunkt der Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn, die am Wochenende coronabedingt erstmals digital stattfand, stand die Haushaltsplanung für 2021: Das Varnhagenhaus diente als „Studio“, in dem ein Techniker mit dem Kreissynodalvorstand tagte, während rund 150 Teilnehmer vor ihren Bildschirmen zuhause über die Finanzplanung, das Ausschusswesen und die Besetzung des Kreissynodalvorstandes und der Landessynode berieten.

230.000 Euro weniger an Kirchensteuereinnahmen

Bei der letzten Synode im Sommer war mit der einstimmigen Wiederwahl von Martina Espelöer zur Superintendentin bereits die wichtigste personelle Weichenstellung für den Kirchenkreis erfolgt. Die Herbstsynode plante jetzt für das Jahr 2021 mit Kirchensteuereinnahmen in Höhe von rund 13,3 Millionen Euro, was Mindereinnahmen gegenüber der geschätzten Höhe von rund 230.000 Euro bedeutet. Für dieses Jahr wird aufgrund des Corona-Virus mit einer negativen Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen gerechnet. Die ursprünglich veranschlagten Einbußen von acht Prozent konnten aber auf rund fünf Prozent korrigiert werden, erklärt Superintendentin Martina Espelöer. Eine endgültige Bewertung könne aber erst am Jahresende erfolgen.

Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreis Iserlohn fand im „Studio“ im Varnhagenhaus mit David Heuer an der Technik statt. Foto: Karl-Heinz Struve

ie Kreissynode hat entschieden, besonders den Bereich der Pfarrstellen und der Kirchengemeinden „abzufedern“. Die Prognose zeige, dass weiterhin ein sparsames und sorgfältiges Haushalten notwendig sei. Die Kostensteigerungen wurden bereits in den vergangenen Jahren durch die Kirchensteuern nur noch knapp gedeckt. Besonders im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Gebäude, aber auch im Pfarrstellenbereich seien weiterhin noch viele Fragen zu lösen.

„Da diese erste digitale Synode hervorragend geklappt hat, ist diese Form für die Zukunft weiterhin denkbar“, erklärt Martina Espelöer mit Blick auf die nächste Synode, die am 19. Februar 2021 stattfinden soll. Angesprochen auf die Pläne für Dezember, rechnet sie damit, dass wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind.

Gemeinsam mit den Katholiken ist am 10. Dezember eine Open-Air-Andacht auf der Treppe am Fritz-Kühn-Platz geplant. Die Gottesdienste zu Weihnachten müssten aber aus Sicht der Superintendentin stark begrenzt werden: In der Bauernkirche dürfen mit Abstand 75 Gäste am Gottesdienst teilnehmen. Es werde auch andere Formate geben: Präsenz unter freiem Himmel, kleinere Gottesdienste an Feuerschalen oder auf Dorfplätzen und lebendige Adventsfeiern an Fenstern. Und auch die digitale Präsenz werde verstärkt: Geplant seien ein digitaler Adventskalender sowie Andachten in Form von Übertragungen und als Podcast auf der Homepage des Kirchenkreises.

Telefon-Andachten gebe es bereits jetzt auch unter 02371/5629986. An Heiligabend will die Superintendentin einen Weihnachtssegen aussprechen, der ab 21 Uhr im Internet freigeschaltet werde.

„Alle 25 Kirchengemeinden werden Wege suchen, die Gläubigen, auch in den Altenheimen und Krankenhäusern, seelsorgerisch zu erreichen“, unterstreicht Espelöer. „Wir müssen alles tun, um unsere Häuser offen zu halten, um einer Vereinsamung der Bewohner entgegen zu wirken und Begegnungen mit ihren Familien zu ermöglichen.“ Auch in den Krankenhäusern seien die Seelsorger interessiert, Sonderregelungen zu erwirken: um Lösungen zu finden, um Hoffnung zu pflanzen und ermutigende Gespräche und Gebete zu realisieren. Die Superintendentin wisse um die Verantwortung und Belastung der Ärzte und des Pflegepersonals in der Corona-Pandemie und zeigt sich solidarisch mit ihnen.

Die Evangelische Kirche von Westfalen stellt seit 2020 im Rahmen eines Ökumenefonds den Kirchenkreisen jährlich einen Betrag von 50 Cent pro Gemeindeglied für die Schwerpunktsetzung im Bereich Weltmission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung zur Verfügung. Für den Kirchenkreis Iserlohn werden das pro Jahr rund 46.000 Euro sein. Sie werden für die ökumenische Versöhnungsarbeit zwischen deutschen und polnischen Gemeinden eingesetzt oder als Corona-Nothilfen in den internationalen Partnerkirchen im Kongo sowie in Rumänien, Tansania, Kamerun, Peru und Polen.

Friedhelm Kowalski und Ralf Micha gewählt

Die Kreissynode hat für die Vertretung in der Landessynode folgende Personen gewählt: Ralf Micha und Friedhelm Kowalski (Iserlohn), Marie Bienefeld (Schwerte), Carsten Menzel (Altena), Albrecht Buscher und Fabian Neuhaus aus Schwerte. Die Vertretung im Verwaltungsausschuss der Kirchensteuerstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) wurden besetzt mit: Bernd Göbert, Verwaltungsleiter beim Kreiskirchenamt Sauerland Hellweg in Iserlohn, sein Stellvertreter ist Olaf Krähahn (Lüdenscheid). Kirchenmusikdirektor Hans-Peter Springer wurde als Kreiskantor im Amt bestätigt.