Erstattungen für Reisen als Top-Thema

Iserlohn. Die Verbraucherzentrale bleibt auch während der Corona-Pandemie weiterhin erreichbar.

Trickbetrüger, die die Corona-Krise ausnutzen, zu knappe Zahlungsfristen oder Fragen zum Reiserecht – auch in Zeiten der Corona-Pandemie treten bei Verbrauchern Fragen und Probleme auf, bei denen die Verbraucherzentrale helfen kann. Doch wie in jeder anderen Branche auch hat sich die Arbeitsweise für die Beratung verändert. Besuchsverkehr gibt es in der Iserlohner Beratungsstelle nicht mehr. „Wir sind aber weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar“, sagt Astrid Lindner, die Leiterin der Beratungsstelle. Für coronaspezifische Themen wurde auch eine landesweite Hotline eingerichtet, an die die Verbraucher weitervermittelt werden können.

Aber auch Anliegen, die nichts mit Corona zu tun haben, werden weiterhin bearbeitet. „Die Welt hält ja nicht an und nimmt keine Rücksicht auf die Corona-Pandemie. Die ganz normalen Verbraucheranliegen bleiben weiter bestehen“, hält die Leiterin der Beratungsstelle fest.

Jetzt findet die Beratung per Telefon und E-Mail statt, täglich werden auch die Informationen zu den wichtigsten Verbraucherthemen, gerade auch im Hinblick auf Corona, auf der Homepage der Verbraucherzentrale aktualisiert. Die Corona-Krise bringt aber auch einen Schub mit sich, der die Digitalisierung vorantreibt, unter anderem mit Webinaren oder Videochat-Beratung, die weiter ausgebaut werden sollen. Für die Mitarbeiter selbst zählt es unter anderem zu den großen Herausforderungen, sich bei der fast täglich ändernden Lage auf dem aktuellsten Stand zu halten und in Kontakt zu bleiben.

Telefonische Beratungist oft zeitaufwendiger

Die rechtliche Beratung und rechtliche Vertretung gestaltet sich jedoch in Zeiten der Pandemie anders. „Wir sind immer darauf angewiesen, auch Unterlagen zu sehen“, erklärt sie. Viele Verbraucher scannen die Dokumente ein oder schicken diese per Fax, aber auch per Post können die Originale eingesendet werden. „Normal bringen die Kunden ganze Ordner von Dokumenten mit in die Beratungsstelle, dann können wir uns selbst die richtigen Dokumente heraussuchen. Jetzt ist es auch ein wenig zeitaufwendiger, wenn der Verbraucher nicht gleich das richtige Dokument gefunden hat“, berichtet sie weiter.

Zudem komme es vor, dass die Kommunikation über Telefon und E-Mail erschwert werde, besonders wenn es sich um Kunden mit Migrationshintergrund handle, bei denen noch eine gewisse Sprachbarriere herrscht. „Da stellt sich unsere Beratung eben auch um. Wir müssen ein anderes Gefühl für Sprache bekommen, weil in der telefonischen Beratung die ganzen optischen Wirkungen wegfallen", berichtet die Leiterin von den neuen Erfahrungen. Dennoch habe sich das Team an die neue Arbeitsweise gewöhnt und die Verbraucherzentrale sei mit der telefonischen Beratung gut aufgestellt.

Eines der Top-Themen, die die Verbraucher derzeit interessiert, ist das Thema Reisen. Denn viele Reisen sind von Seiten des Veranstalters bereits abgesagt. Dann geht es vornehmlich darum, wie die Kosten erstattet werden können. Bei Reisen, die weiter in der Zukunft liegen, wachse die Unsicherheit der Verbraucher, ob diese frühzeitig storniert werden sollten, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Geklärt sei in der Hinsicht zum Beispiel auch noch nicht, ob die Stornierungsgebühren erstattet werden, sollte die Reise coronabedingt zu einem späteren Zeitpunkt vom Veranstalter abgesagt werden.

Derzeit sei ein Maßnahmenplan in Arbeit – mit der Frage, wie eine Wiedereröffnung der Beratungsstelle aussehen könnte und welche Schutzmaßnahmen umgesetzt werden könnten, um Menschen auch wieder persönlich zu beraten.

Informationen zu den Beratungsstellen: