Symbolbild: Einbrecher versuchten in ein Büro an der Westfalenstraße und in ein Haus an der Wapschledde einzubrechen.

Iserlohn. In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte an der Westfalenstraße und an der Wapschledde einzubrechen.

Einbrecher versuchten in der Nacht auf Donnerstag die Tür zu einem Büro an der Westfalenstraße aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Auch an der Wapschledde waren laut Polizeibericht Täter am Donnerstag aktiv. Zwischen 18.40 und 21.40 Uhr versuchten sie die Eingangstür und die Terrassentür des Hauses erfolglos aufzubrechen.