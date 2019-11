„Orange your City“ Engagement gegen Gewalt an Frauen

Iserlohn. Der Zonta-Club Iserlohn organisiert zum zweiten Mal „Orange your City“ und freut sich über viel Unterstützung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Engagement gegen Gewalt an Frauen

Auch in Iserlohn leuchten seit Montag, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wieder einige Gebäude in der Dunkelheit in orange. „Orange your City“ heißt die entsprechende Aktion von Zonta, an der sich nun zum zweiten Mal auch der heimische Zonta-Club beteiligt. Und da die Zahl der örtlichen Unterstützer sprunghaft gestiegen ist, hat der Zonta-Club am Montag zu einem kleinen Empfang ins Lutherhaus der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde eingeladen. Der Ort wurde aus gutem Grund gewählt, denn auch die Oberste Stadtkirche erleuchtet nun bis zum 10. Dezember in orange.

Pfarrer Jürgen Löprich forderte dazu auf, sich beim Anblick der Gebäude Gedanken zu machen und Schlüsse zu ziehen. Es müssten Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden. Die Präsidentin des Zonta-Clubs Iserlohn, Andrea Schumann, bedankte sich für die große Unterstützung in Iserlohn. In Deutschland, so Schumann, „versucht jeden Tag ein Ehemann, seine Frau umzubringen“. Zur körperlichen Gewalt komme auch noch die sexuelle Gewalt. Jede dritte Frau in der Welt, so Schumann, sei mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Vizebürgermeister Michael Scheffler sagte, dass Frauen aus allen sozialen Schichten von Gewalt betroffen seien. Er lobte den Zonta-Club, der sich sehr engagiert für die Belange von Frauen einsetze. Scheffler forderte mehr Hilfsangebote für Frauen, er setzt sich für einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus ein. Und Scheffler erinnerte an den 17. August, als ein Ehemann am Stadtbahnhof seine Ehefrau und deren neuen Partner erstach, mutmaßlich aus Eifersucht.

Samantha Leckebusch und Courtney Lynn Turck vom Friederike-Fliedner-Berufskolleg berichteten von Aktivitäten an ihrer Schule, die ebenfalls in orange erleuchtet ist. Eine Gruppe habe die Gleichstellungsbeauftragte interviewt, die andere habe sich um die Dekoration der Schule im Rahmen von „Orange your City“ gekümmert.

Mehrere Gebäude leuchtenbis zum 10. Dezember

Neben dem Friederike-Fliedner-Berufskolleg erleuchten die Oberste Stadtkirche, Teile der dortigen Stadtmauer, die Fachhochschule Südwestfalen, das Parktheater, das Café Fuchs+Hase, das Einrichtungshaus Raumideen und Möller Bürotechnik. Andrea Schumann wünschte sich, dass auch Privatleute mitmachen, etwa durch die Gestaltung eines Fensters in orange. Erste Beispiele dafür gebe es bereits.