EM 2024 in Iserlohn: Entscheidung zu Public Viewing gefallen

Iserlohn Eine Projektgruppe der Stadt Iserlohn hat den Standort für ein Public Viewing zur Europameisterschaft bestimmt. DIe Wahl fiel einstimmig aus.

Die Projektgruppe „EM 2024“ der Stadt Iserlohn hat sich auf die Alexanderhöhe als Standort für ein Public Viewing festgelegt. Die Entscheidung in dem Gremium, dem Vertreterinnen und Vertreter des Sportbüros, des Stadtmarketings, des Ordnungsamtes, der Kulturverwaltung, der Pressestelle, des Bürgermeisterbüros, des Stadtsportverbandes, der Stadtwerke Iserlohn, der Werbegemeinschaften Iserlohn und Letmathe sowie Ehrenamtler angehören, sei einstimmig gefallen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit wurde Vorschlägen, das Public Viewing in die Innenstadt zu verlegen, eine Absage erteilt.

„Es soll eine mega Fußball-Party werden“, werden die Mitglieder der Projektgruppe in der Pressemitteilung zitiert. Mehr als 3000 Fußballfans sollen alle Spiele der deutschen und der italienischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gemeinsam verfolgen können.

Das sprach für die Alexanderhöhe

Die Alexanderhöhe biete mehreren tausend Menschen und unterschiedlichen Zielgruppen Platz: Fußballfans, die sich in Gruppen treffen und feiern wollen, Freundeskreisen, die die Gemeinschaft lieben und die Stimmung bei Essen und Trinken genießen wollen, aber auch Eltern mit Kindern, die gemeinsam etwas erleben können und bei Bedarf die Möglichkeit haben, sich mit kleineren Kindern etwas abseits aufzuhalten, die Leinwand aber trotzdem im Blick haben.

Auch der Sicherheitsaspekt habe eine große Rolle gespielte, teilt die Stadt weiter mit: Das Festgelände ist ein weitläufiges Areal mit ausreichend Fluchtwegen. Es solle ein Shuttle-Service angeboten werden und „auch das IBSV-Schützenfest kann an seinem Festwochenende von den feiernden Fußballfans profitieren“, so die Projektgruppe. Zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn als Kooperationspartner will die Stadt jetzt in die finale Organisation einsteigen.

So soll EM-Stimmung in der Innenstadt aufkommen

In der Pressemitteilung betont die Stadt, dass sich auch die Werbegemeinschaften Iserlohn und Letmathe, die Teil der Projektgruppe sind, ausdrücklich für ein Public Viewing in großem Ausmaß auf der Alexanderhöhe ausgesprochen haben. Sie sehen keinerlei Interessenskonflikte, da sowohl die Iserlohner als auch die Letmather Innenstadt bespielt werden. Zahlreiche Ideen für Veranstaltungen und Aktionen werden bereits projektgruppenintern besprochen und geprüft. Sobald es Ergebnisse gibt, wird die Stadt Iserlohn ausführlich berichten.

Zuletzt hatte unter anderem die Linke gefordert, das Public Viewing in die Innenstadt zu holen und den Alten Rathausplatz als Veranstaltungsfläche vorgeschlagen (wir berichteten). Dort würden aber maximal 800 Besucher Platz finden, hatte die Stadt schon im vergangenen Jahr in einer Vorlage ausgeführt. Die Linke zweifelt diese Zahl an und kam bei eigenen Berechnungen auf eine Kapazität von mindestens 2000 Menschen.

„Auch in der Innenstadt ist EM-Stimmung während der Deutschland- und Italien-Spiele ausdrücklich erwünscht“, ruft die Stadt nun Gastronomen auf, eigene kleine Public Viewings auf Fernsehern zu veranstalten – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich: „Bei schönem, warmem und sonnigem Wetter dürfen die Plätze der Außengastronomie gerne genutzt und bei Bedarf auch vergrößert werden. Dazu melden sich interessierte Gastronomen einfach bei unserem Ordnungsamt, das ihnen gerne eine Sondergenehmigung ausstellt“, weist Christian Kißmer, Leiter des Sportbüros, auf das Verfahren hin. Um eine Lizenz bei der UEFA müssen sich die Gastronomen hingegen selber kümmern. Da eine Sportübertragung urheberrechtlich geschützte Inhalte, wie etwa Musikbeiträge, enthält, wird hierfür zudem eine gesonderte GEMA-Lizenz benötigt.

