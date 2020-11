Einser-Noten für Hochschulprofessoren

Iserlohn. Langjährige Fachdozenten der University of Europe for Applied Sciences erhalten Abfindungen bis 135.267 Euro.

Auf Abfindungen von 58.551 Euro, 68.553 Euro und 135.267 Euro einigen sich am Freitag vor dem Arbeitsgericht Iserlohn die Prozessbevollmächtigten von zwei langjährigen Hochschulprofessoren und einer Professorin der University of Europe for Applied Sciences (UE). Sie waren in den Bereichen Public Relations und Unternehmenskommunikation, Medien und Kommunikation sowie Betriebswirtschaftslehre tätig.

Über ihre Prozessbevollmächtigten verpflichteten sich die Hochschuldozenten dabei, auch die Master- und Bachelor-Arbeiten ihrer Studierenden noch bis zum Ende zu begleiten, auch wenn sie bereits freigestellt sind. Ihre Abfindung soll mit der Dezember-Abrechnung ausgezahlt werden. Sie verpflichteten sich außerdem, bis zur Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses nicht für die Konkurrenz tätig zu werden.

Die drei hatten im Mai die betriebsbedingte Kündigung erhalten. Mit dem Betriebsrat war ein Interessenausgleich mit einer Namensliste und Sozialauswahl ausgehandelt worden.

Wie berichtet, gab es in diesem Jahr tiefgreifende Veränderungen an der UE, die mit einem neuen Lehrmodell und der Neustrukturierung der UE-Studiengänge auch die Aufgabe von Studiengängen vorsahen. Davon betroffen war auch der Bereich Journalismus, da die Studentenzahlen im Bereich des Medienstudiums vor Ort rückläufig waren. Wie bereits im Sommer berichtet, reichte nach Angaben des Rektors Prof. Dr. Maurits van Rooijen die Nachfrage nicht aus, so dass die UE sich in diesem Bereich auf die Campusse in Hamburg und Berlin konzentrierte.

Aufgrund einer Verpflichtung zur Verschwiegenheit, die am Freitag bei dem Vergleich vereinbart wurde, war nicht viel mehr von den Prozessbeteiligten zu erfahren. Nur so viel. Die Hochschullandschaft habe sich in den letzten Jahren deutlich verändert, weiß ein davon betroffener Studiengangsleiter der Betriebswirtschaftslehre. Das habe auch Spuren vor Ort hinterlassen: Global University Systems B.V. hatte im April 2020 die University of Europe for Applied Sciences Iserlohn, Berlin, Hamburg von der Laureate Education übernommen, die hingegen zuvor die von Dietrich Walter gegründete Business and Information Technology School (BITS) übernommen hatte. Der Wirtschaftswissenschaftler hatte 2008 den Studiengang „Green Business Management“ an der privaten Fachhochschule mit aufgebaut. Während sich die Zahl der Studierenden und Professoren in den letzten 20 Jahren verzehnfacht habe, seien die Zahlen der Studierenden in einigen Bereichen deutlich rückläufig, erklärte der Hochschulprofessor, der nach der gestrigen Einigung auf seine verlängerte Kündigungsfrist zum Ende dieses Jahres den Hochschulcampus am Seilersee offiziell verlässt. Der Kuchen in der Hochschullandschaft sei durch die Internationalisierung deutlich kleiner geworden.

Zwei der Hochschulprofs haben jetzt noch eine Widerspruchsfrist. Da sie nicht aus Iserlohn kommen, waren sie nicht zum Kammertermin erschienen und ließen sich durch Iserlohner Anwälte vertreten. Alle drei erhalten wohlwollende Zeugnisse mit der Note eins und einer entsprechenden Führungs- und Leistungsbeurteilung. Sie verpflichteten sich zur Herausgabe von Firmeneigentum wie Laptops und anderen Dokumenten. Als Streitwerte setzte das Gericht in einem Fall für den Vergleich 19.897 Euro fest. In den anderen Fällen 20.034 Euro und 27.290,44 Euro. Der Prozessbevollmächtigte der UE-Geschäftsführung von der internationalen Kanzlei K&L Gates LLP sagte abschließend an die Adresse des Wirtschaftswissenschaftlers: „Danke, dass wir uns geeinigt haben.“

Wie der Pressesprecher des Arbeitsgerichtes auf Anfrage mitteilte, ist noch ein weiteres Kündigungsschutzklageverfahren eines Hochschulprofessors anhängig. Das wird aber erst am 18. Februar 2021 verhandelt.

Zur Höhe der Abfindungen sagte ein ehrenamtlicher Laienrichter als Beisitzer: „Die Abfindungen waren nicht so hoch wie bei der Stadt Iserlohn.“ Damit zog er Parallelen zur sogenannten Abfindungsaffäre, wo ein Mitarbeiter eine Viertelmillion Euro erhalten hatte. Laut Auskunft der Arbeitsgerichtsrichterin Carolin Rautenberg, war das die höchste Summe, die ihr aus dem öffentlichen Bereich bekannt sei.