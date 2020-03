Eine wirklich mitreißende Schulstunde

Iserlohn. Der weltweit erfolgreiche Kinderbuchautor Boris Pfeiffer begeisterte 70 Südschüler bei Lesung in der Stadtbücherei.

In den knapp 80 Minuten war es den 70 Viertklässlern der Südschule anzusehen: So spannend, interessant und abwechslungsreich wie die Lesung mit Boris Pfeiffer in der Stadtbücherei müsste Unterricht (noch) viel öfter sein. Und auch ihr Schulleiter Uli Römer konnte dem bekannten Kinderbuchautor am Ende nur seinen allerhöchsten Respekt zollen: Dass die Neun- bis Elfjährigen so lange so konzentriert und aufmerksam zuhören, habe er noch nicht erlebt.

„Es war mir eine besondere Freude“, entgegnete ganz bescheiden der sympathische 56-jährige Berliner, dessen Bücher, allen voran „Die drei ??? Kids“ und besonders „Das Wilde Pack“, in mittlerweile mehrfacher Millionen-Auflage nicht nur in Deutschland, sondern in inzwischen zehn Sprachen übersetzt vor allem in Südamerika (unter anderem in Kolumbien, Mexiko und Peru), in Afrika, in Indien, China, Singapur und vielen weiteren Ländern auf der Welt gelesen werden.

Einblicke in seine Bücher und in seine Arbeit

Und trotzdem nimmt sich Pfeiffer immer gerne die Zeit, nicht nur Kindern vorzulesen und aus seinen Büchern und von seiner Arbeit zu erzählen, sondern hat jetzt auch noch ein spannendes Buchprojekt begonnen, das er bundesweit zum dritten Mal mit Gerlingser Grundschülern realisiert. Deswegen war er auch nach einer Lesung dort im November am Freitag ein weiteres Mal in Iserlohn. Und da die Gerlingser jetzt ja gerade erst in den Genuss einer solchen gekommen waren, wurde wegen eines weiteren Auftritts in der Kinder- und Jugendbücherei angefragt, die sehr gerne für ihren Kooperationspartner, die Südschule, zusagten. Von den Grundschülern von der Waisenhausstraße war Boris Pfeiffer gleich begeistert: „Ihr habt ein Glück“, sagte er angesichts der Schüler mit „Vorfahren aus der ganzen Welt. Das finde ich supercool, das hatte ich nicht zu meiner Schulzeit.“ Zumindest habe er aber heute das Glück, aufgrund seiner Arbeit zu Lesungen in viele Länder eingeladen zu werden und so die Welt kennenzulernen.

Die Südschüler fesselte er nicht nur mit der äußerst lebendig und mitreißend erzählten Geschichte aus dem ersten von 15 Bänden von „Das Wilde Pack“ (einen 16. hat er übrigens gerade exklusiv für seine Fans in Kolumbien auf Wunsch seines dortigen Verlegers verfasst). Pfeiffer gab auch viele Einblicke in seine schriftstellerischen Anfänge (mit einem Gedicht, das er mit 13 Jahren im Stubenarrest verfassen musste, fing alles an), in seine erfolgreiche Arbeit als Autor und Regisseur von Theaterstücken und in sein Lieblingsbuch. Das ist nämlich immer das, das er gerade schreibt, und das handelt von einem sterbenden Korallenriff im Ozean, dessen tierische Bewohner sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen müssen. Gerne, geduldig und sehr ehrlich beantwortete er zwischendurch auch immer wieder die zahlreichen Fragen der Kinder, so zum Beispiel wie er „Die drei !!!“ findet. „Die Bücher würde ich nicht mit spitzen Fingern anfassen. Das ist so extrem girliegirlie-mäßig, so 50er-Jahre Tussis, das sind doch keine Kinder von heute.“ Bei „aller Liebe für seine Autoren-Kolleginnen“: „Fünfmal habe ich versucht, eines der Bücher zu lesen, fünfmal bin ich bei Seite 10 ausgestiegen.“

Auch an den beiden Verfilmungen von „Die drei ??? Kids“ ließ er kein gutes Haar: „Die amerikanischen Drehbuchautoren haben ziemlichen Murks gemacht: logische Fehler, langweilige Momente, und der Schrottplatz kommt auch nicht vor.“ Da hätten Leute ohne Liebe zu den Büchern „einfach nur schnell viel Geld“ verdienen wollen. Generell würde er Filme „total lieben“ und sehr gerne ins Kino gehen. Zuhause habe er Leinwand und Beamer, schaue sich aber nur noch DVDs und gestreamte Filme an. Den Fernseher habe er hingegen abgeschafft. „Da sieht man so viel Schrott.“ Er habe früher selber mal zwei, drei Jahre fürs Fernsehen gearbeitet und „schweineviel Geld“ verdient. „Aber das hat nicht den Schrott aufgewogen, den ich da schreiben musste.“