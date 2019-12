Eine weitere Lockerung ist in Sicht

Bei der Zustands- und Funktionsprüfung von privaten Abwasserleitungen, vormals Dichtheitsprüfung oder Kanal-TÜV, gibt es neue Nachrichten aus Düsseldorf (wir berichteten), die auch auf Iserlohn, insbesondere den Iserlohner Norden, erhebliche Auswirkungen haben dürften. Denn die Landtagsfraktionen von CDU und FDP haben einen Antrag auf den Weg gebracht, wonach eine verpflichtende Funktionsprüfung privater Abwasserkanäle nur noch bei Neubauvorhaben, bei wesentlichen Änderungen und in begründeten Verdachtsfällen verlangt werden soll. Damit wäre die aktuell geltende Regelung vom Tisch, die in Wasserschutzgebieten eine Prüfung in bestimmten Fristen vorschreibt.

4000 bis 5000 Grundstückeim Wasserschutzgebiet

In Iserlohn liegen rund 4000 bis 5000 Grundstücke in Wasserschutzgebieten. Das ist eine Schätzung von Joachim Reiß, im Iserlohner Rathaus zuständig für das Thema Funktionsprüfung von privaten Abwasserleitungen. Das Wasserschutzgebiet umfasst fast vollständig den Iserlohner Norden, beginnend an der Autobahn A 46 bis zur Ruhr mit den Ortsteilen Iserlohner Heide einschließlich Nußberg, Gerlingsen, Sümmern, Kalthof, Drüpplingsen, Hennen und Rheinen. Nicht in dem Wasserschutzgebiet liegt der Ortsteil Stübbeken, Teile von Grürmannsheide sowie der Leckerhorstweg, der Kuhloweg und außerdem die Raiffeisenstraße.

Für Hausbesitzer in Wasserschutzgebieten, deren Haus vor 1965 errichtet worden ist, kommt die angedachte erneute Lockerung zu spät, denn sie hatten die Verpflichtung, bereits bis Ende 2015 ihren Kanalanschluss untersuchen zu lassen. Vermutlich „aufatmen“ können aber die Hausbesitzer in Wasserschutzgebieten, deren Haus nach 1965 errichtet worden ist. Sie haben nach bisheriger Rechtslage die Verpflichtung, bis Ende 2020 ihren Kanalanschluss untersuchen zu lassen. Das wäre mit der von der Düsseldorfer Regierungskoalition angedachten Änderung der Bestimmungen vom Tisch. Reiß rät daher allen betroffenen Hausbesitzern dazu, aktuell keine Funktionsprüfungen zu veranlassen und abzuwarten, bis Klarheit über die tatsächliche Rechtslage besteht. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Landtag geht Reiß davon aus, dass die angedachte Lockerung durchkommt.

Bereits gestern erreichten Joachim Reiß erste Anfragen von Hausbesitzern. Ein großes Ärgernis dürfte die angedachte Lockerung für die Hausbesitzer sein, die bereits jetzt, also vor 2020, die Funktionsprüfung haben vornehmen lassen. Umgekehrt hat Joachim Reiß auch durchaus Verständnis dafür, dass die Hausbesitzer, die bis jetzt abgewartet haben, die aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf als durch und durch positiv begreifen.

Abkehr vom Vorsorgeprinzipim Umweltbereich?

Aus rein fachlicher Sicht sieht Reiß das allerdings eher anders. Die angedachte Regelung, wonach bei Verdacht auf einen möglichen Schaden am Kanalanschluss doch eine Prüfung fällig sein soll, hält Reiß in der Praxis für schwer umsetzbar. Anhaltspunkte, die auf eine möglicherweise vorliegende Schädigung hinweisen sollen, seien von Hauseigentümern nur schwer einzuschätzen. Und wenn solche Symptome erkannt würden, so Reiß, deute das darauf hin, dass das Problem schon seit längerer Zeit bestehe, und Abwässer möglicherweise schon seit Jahren ins Grundwasser gelangt seien. Durch die Abkehr von einer nach Fristen vorgeschrieben Funktionsprüfung entferne man sich vom im Umweltbereich ja eigentlich üblichen Vorsorgeprinzip. Soll heißen, man wartet nicht erst Schäden ab, um zu handeln, sondern versucht, diese zu verhindern, bevor sie entstehen.

Und Joachim Reiß macht auch deutlich, dass die Verwaltung unabhängig von möglichen Rechtsänderungen bei ihrer Praxis bleibe, bei Verdacht auf fehlerhafte Kanalanschlüsse aktiv zu werden. Das bedeutet: Wenn bei den regelmäßig stattfindenden Untersuchungen des öffentlichen Kanalnetzes sich Hinweise darauf ergeben, dass ein privater Anschluss defekt ist, werden die Eigentümer zu einer Überprüfung aufgefordert. Und das gelte überall, nicht nur in den Wasserschutzgebieten.

Wann ist damit zu rechnen, dass in Düsseldorf Klarheit besteht? Nach unseren Informationen soll das Landesumweltministerium eine Umsetzung Anfang 2020 zugesagt haben, sofern der Antrag von CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag angenommen wird.