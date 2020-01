Eine besondere Art der Völkerverständigung

Foto: Michael May

Iserlohn/Istanbul. Das Projekt „Jazz meets Anatolia“ der Gesamtschule Iserlohn hat den Preis des Integrationsrates der Stadt erhalten.

Es gab etliche Bewerbungen für den Preis des Integrationsrates. Alle setzen sie ein Zeichen gegen Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. „Jedes Engagement ist preiswürdig“, sagte Erbil Eren, Vorsitzende des Integrationsrates, bei der Preisverleihung. Doch da gibt es dieses eine Projekt, das heraussticht. Dass die Völkerverständigung auf eine ganz spezielle Art und Weise fördert und Interkulturalität lebhaft macht. „Wir haben uns einstimmig für dieses ganz besondere Projekt entschieden – für „Jazz meets Anatolia“.

Am 24. März ging es für die jungen Musikerinnen und Musiker von „JazZination“, die Bigband der Gesamtschule, die Lehrer und Betreuer nach Istanbul. Das Ziel: Mit Hilfe der Musik zwei scheinbar verschiedene Welten miteinandern zu vereinen. Orient trifft Okzident, Jazz trifft anatolische Musik, Iserlohn trifft Türkei. Mit traditionellen Folklore-Gruppen und Musikformationen zweier AKA-Schulen in Istanbul und Tekirdag wurde geprobt, gemeinsam gaben sie Konzerte – unter anderem im deutschen Generalkonsulat in Istanbul, später beim Gegenbesuch im Parktheater. Die Musik war aber mehr oder weniger nur der Anstoß für etwas viel wichtigeres: Für den Austausch unter den Schülern, für das gemeinsame Kennenlernen einer anderen Kultur, für eine gemeinsame Sprache.

Aus Unbekanntenwerden Freunde

„Die Auftritte waren alle wirklich sehr schön, aber das Besondere war das Zwischenmenschliche, das daraus entstanden ist“, sagte Jasper aus dem Medienteam. Gemeinsam habe man auf den Fluren getanzt, sei Bowlen gegangen, habe einfach Spaß gehabt. „Es sind nachhaltige Freundschaften entstanden“, erzählt Ulrike Wassmann, die gemeinsam mit Lütfi Salman das Projekt geleitet hat und über ihren Kollegen sagt: „Ohne ihn hätte es dieses Projekt nie gegeben.“

Ein Projekt, das auch Thorsten Schick, stellvertretender Bürgermeister, in höchsten Tönen lobte. Das friedliche – und interkulturelle – Zusammenleben sei eine der wichtigsten Aufgaben unserer heutigen Zeit. „Dieses Projekt hat sich in besonderem Maße für genau dieses Zusammenleben verdient gemacht.“ Die Schülerinnen und Schüler haben einen bemerkenswerten Beitrag zur Völkerverständigung geleistet und sich somit zu Recht gegen hochwertige Bewerbungen durchgesetzt.

Erbil Eren betonte im Beisein des türkischen Bildungsattachés im türkischen Generalkonsulats, Mehmet Fikret Arargüç, noch einmal, wie fasziniert sowohl sie persönlich als auch die Mitglieder des Integrationsrates gewesen seien, wie die Jugendlichen ungeachtet aller kulturellen Unterschiede sich den Gemeinsamkeiten hingegeben und eine „Schöpfung der anderen Art“ geschaffen hätten.

Neben der Urkunde erhielt die Gesamtschule Iserlohn ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Geld, für das Lütfi Salman Verwendung hätte. Er hat nämlich schon das nächste Projekt angestoßen – dieses Mal mit Blick nach Brasilien.