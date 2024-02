Einbrüche in Iserlohn: Täter hebeln Tür zu Baumarkt auf

Iserlohn Auf einen Baumarkt und ein Mehrfamilienhaus hatten es Einbrecher in Iserlohn abgesehen. Gestohlen wurde unter anderem ein Fahrrad.

Von zwei Einbrüchen in Iserlohn in der vergangenen Woche berichtete die Polizei am Montag: So verschafften sich Unbekannte am Sonntag gegen 19.30 Uhr Zugang zu einem Baumarkt an der Baarstraße verschafft. Sie brachen das Schloss einer Noteingangstür auf und lösten dabei einen Alarm aus. Angaben zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme ab Abend nicht gemacht werden.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bertha-von-Suttner-Straße wurde zwischen Mittwoch und Freitag ein blau-weißes Kinderfahrrad gestohlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn