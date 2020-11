Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Iserlohn. Wer seine Fenster und Türen sichert, macht es Einbrechern schwer.

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag zwischen 11 und 13.25 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße einzubrechen. Der Täter ist jedoch jedoch an der Tür gescheitert. Hinweise erbittet die Polizei unter 02371/9199-0. Die Polizei bietet eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie im Internet auf www.polizeiberatung.de.