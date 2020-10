Einbrecher in Iserlohn auf Beutetour

Iserlohn/Pillingsen. Die Polizei ermittelt bei zwei Einbrüchen in Iserlohn und Pillingsen.

An der Oestricher Straße in Iserlohn nutzten Tages- und Wohnungseinbrecher am Dienstag die Abwesenheit des Wohnungsinhabers zu einem Einbruch aus. In der Zeit von 17 Uhr -20.30 Uhr gelangten unbekannte Täter über einen Balkon in eine Wohnung, durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse und entwendeten Uhren und Bargeld. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden.

Am Pillingser Weg waren Einbrecher ebenfalls am Dienstag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr aktiv. Hier verschafften sich die Täter über den rückwärtiges Fenster Zugang zum Haus, durchsuchten dieses du stahlen nach bisherigen Angaben elektronische Geräte, Bargeld, Schmuck und mehrere Handtaschen. Auch hier entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Polizei bietet zum Thema Einbruchschutz eine kostenlose Beratung an. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.