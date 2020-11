Ein Schulneubau für die Lichte Kammer

Iserlohn. So vorteilhaft vieles in dem alten Gebäude auch sein mag – seine Lebenserwartung hat es längst überschritten.

Nichts hält länger als ein Provisorium – an der Grundschule Lichte Kammer ist dieser Satz längst Realität geworden. 1966 ist die Schule gebaut worden – in sehr einfacher Modulbauweise, bei der nur die Fundamente der einzelnen Gebäudeteile massiv sind, die Klassenräume darüber aber in Leichtbauweise mit Ständerwerk und dünnen Wänden errichtet wurden. Die Schule war als Übergangslösung mit einer Haltbarkeit von 20 bis 30 Jahren gedacht. Jetzt hat sie schon in etwa das doppelte ihrer Lebenserwartung erreicht.

Was hier zunächst recht negativ klingt, ist aber nichts, worüber Dietmar Werner grundsätzlich klagt. Im Gegenteil: Bei einem Ortstermin, bei dem der Schulleiter auch Vertreter der SPD und der Stadtteilarbeit Heide-Hombruch begrüßt, die sich gemeinsam für eine gute Lösung für die Schule einsetzten, lobt er nicht nur die Lage der Schule. Mit dem angrenzenden Wald, dem großzügigen Schulhof und überhaupt sehr viel Platz und Grün rundherum, sowie mit der Nachbarschaft zu Kindergärten an der Schnittstelle zwischen den Stadtteilen Heide und Hombruch habe die Schule große Vorteile. Und auch der Bauweise des Gebäudes, bei der alle Klassen wie in einem Fischgrätenmuster angeordnet sind, könne er viel abgewinnen. Alle Klassen sind ebenerdig erreichbar und verfügen in der Regel über zwei Fensterfronten. Auch dies habe viele Vorteile.

Das Problem: Die Schule sei schlicht und ergreifend in die Jahre gekommen. Zum einen was die Bausubstanz angehe, besonders die Dächer machen Sorgen. Stellenweise gebe es schon statische Probleme – auch weil die Photovoltaikanlage überdimensioniert sei. Und das Plexiglas-Gewölbe über dem Hof, der im Grunde als Aula-Ersatz für alle Festlichkeiten dient, werde es wohl nicht mehr lange machen. Von den energetischen Gesichtspunkten des Leichtbaus mit gehörigen Schwierigkeiten beim Heizen im Winter und hohen Temperaturen im Sommer ganz zu schweigen. Oder von der Situation im Offenen Ganztag, der im Schulgebäude integriert mit umgewidmeten Klassenräumen auskommen muss.

Räume zu klein für eine moderne Schule

Zum anderen entsprächen die Räume auch aus pädagogischer Sicht nicht mehr dem modernen Standard. Viele Klassenräume seien einfach viel zu klein, Lehrer und Schüler müssen sich behelfen, Raumnot gehört auch an der Lichten Kammer zum Alltag. „Schule heißt nicht nur lernen“, sagt Werner. „Wir investieren sehr viel, um aus unserer Schule und dem ganzen Umfeld einen Lebensraum zu machen. Das muss auch für die Klassenräume gelten. Hier geht das allerdings nicht.“

Wiederholt macht Dietmar Werner deutlich, dass die Stadt als Schulträger sehr viel unternehme, um die Situation immer wieder zu verbessern, dass Decken erneuert würden und viel repariert werde. Und auch der Hausmeister Andreas Baesler trage mit vielen Lösungen dazu bei, dass der Betrieb bestens laufe. Aktuell, so der Schulleiter, bestehe noch keine Dringlichkeit, zu handeln.

Allerdings sei schon vor fünf Jahren festgestellt worden, dass das Gebäude nur noch zehn Jahre durchhalten wird. Und dass eine zukunftsfähige Grundsanierung viel zu kostspielig sei. Und eine gewisse Dringlichkeit bestehe immer, weil der große brach liegende Sportplatz unterhalb der Schule immer auch Fantasien für andere Bauvorhaben befeuern könne, die dann Fakten schaffen würden, die einen zukünftigen Schulneubau einschränken würden.

Verwaltung will das Thema frühzeitig angehen

Denn in Richtung eines Neubaus auf dem Sportplatz gehen auch die derzeitigen Überlegungen in der Verwaltung. „Wir haben hier die einmalige Chance, eine komplette Schule, ohne den laufenden Betrieb zu stören, auf dem Sportplatz neu zu bauen“, sagt auch Schulamtsleiter Wolfgang Kolbe. Schon in der letzten Schulausschusssitzung vor der Kommunalwahl wurde das Thema auf Antrag der SPD kurz behandelt. Schuldezernent Martin Stolte hatte da erklärt, dass dieses Thema frühzeitig angegangen werden solle. „Wir wollen nicht warten, bis die Schule ganz kaputt ist.“ Gesucht werde eine sehr grundlegende Lösung, die über die Schule selbst hinausgehe und an deren Planungsbeginn eine genaue Ermittlung des Raumbedarfs für die Schule und die OGS stehe.

So etwas hat auch Dietmar Werner im Sinn – ein modernes Gesamtkonzept für Schule, OGS, Lehrschwimmbecken, Sporthalle und Sportplatz. „Hier kann man sehr viel umsetzen.“