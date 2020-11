Ein Profi für das Iserlohner Gemeinde-Management

Die Rechnung ist im Grunde ganz einfach. Je größer die pastoralen Räume werden, desto größer wird auch der organisatorische Aufwand, und desto stärker wird der Pfarrer auch zum Verwaltungsmanager. Das ist letztlich nicht nur nicht Sinn der Sache, sondern das kann ein Pfarrer als alleiniger Leiter eines großen Pastoralverbundes auch gar nicht stemmen. „Schon 2004, als sich das Bistum Paderborn auf den Weg gemacht hat, ein Zukunftsbild der katholischen Kirche zu entwickeln und aufgrund des Priestermangels Gemeinden zu größeren pastoralen Einheiten zusammenzufassen, wurde auch sofort darüber nachgedacht, wie die Kirchenverwaltung der Zukunft aussehen könnte“, sagt Matthias Faßmann. 2018 hat das Bistum dann damit begonnen, den Pfarrern professionelle Verwaltungsleiter als Vollzeitbeschäftigte zur Seite zu stellen, um sie in der Gemeindeleitung zu entlasten. Matthias Faßmann ist einer von ihnen. Seit dem 1. Juni ist der 45-jährige Letmather als Verwaltungsleiter im Pastoralverbund Iserlohn tätig.

Aufgewachsen und auch christlich sozialisiert ist Matthias Faßmann in der Letmather St.-Kilian-Gemeinde, wo er früher Messdiener war und noch heute ehrenamtlich im Kirchenvorstand sitzt. Nach dem Zivildienst war es ursprünglich sein Wunsch, Medizin zu studieren, die Familienplanung macht es für den Vater zweier erwachsener Kinder aber notwendig, als Krankenpfleger im Letmather Marienhospital tätig zu werden, wo er 2007 erst zum stellvertretenden Leiter der Intensivstation aufstieg, dann aber 2013 nach Weiterbildungen und berufsbegleitenden Studienabschlüssen in Gesundheits- und Sozialökonomie sowie Wirtschaft und Management die Position der Verwaltungs- und Pflegedienstleitung übernahm.

Nach der Schließung des Letmather Krankenhauses bekleidete er den gleichen Posten am Klinikum Lüdenscheid, bis er sich dazu entschloss, sich auf das neu eingerichtete Berufsbild des Verwaltungsleiters im Pastoralverbund Iserlohn zu bewerben.

Professionalisierung der Verwaltung als eines der Ziele

„Für uns ist das eine glücklich Fügung“, kommentiert Pfarrer Johannes Hammer den Werdegang seines neuen Mitarbeiters. Denn aus der Verbindung von Pflege und Verwaltungsleitung sprechen nicht nur genau die organisatorischen und menschlichen Kompetenzen, die ein Verwaltungschef eines Pastoralverbundes vereinigen sollte, sondern seine Sozialisation in der katholischen Gemeinde Letmathe garantiere auch, dass er weiß, wie Kirche in Iserlohn tickt. „Es wäre nicht sonderlich zielführend, jemanden mit dieser Aufgaben zu betrauen, der noch nie mit Kirche und Glaube in Berührung gekommen ist,“ sagt Hammer. Und außerdem sollen nach jetzigem Planungsstand die Pastoralverbünde Iserlohn und Letmathe 2024 eine Kooperationseinheit werden. Da sei es gut, wenn man ein Gespür für die Situationen in Letmathe, Iserlohn und Iserlohner Norden mit drei ganz unterschiedlichen katholischen Traditionen und Selbstverständnissen habe.

Matthias Faßmann wird nun alle verwaltungstechnischen Abläufe übernehmen. Er ist Dienstvorgesetzter der Küster, Hausmeister und Sekretariatsmitarbeiterinnen, kümmert sich um Gebäude, Bauvorhaben und Liegenschaften und entlastet die Kirchenvorstände in der Finanzplanung – vieles in Absprache und in ständigem Kontakt zum Gemeindeverband in Hagen. Und die derzeit gefragten Hygiene-Konzepte sind bei dem ehemaligen Krankenhausfachmann auch in guten Händen. „Ich spüre schon jetzt eine enorme Entlastung“, sagt Hammer, der sich nun mit sehr viel mehr Ruhe der Seelsorge widmen kann. Dabei geht es nicht nur um Entlastung, sondern auch um eine Professionalisierung und damit auch Verbesserung der Verwaltung. Denn warum sollte ein guter Priester auch ein guter Haushalts- und Rechnungsplaner sein? Die neuen Verwaltungsleiter im Bistum sollen auch mithelfen, den Priester- und auch den Gemeindereferentenberuf wieder attraktiver zu machen.

Vielfältige Tätigkeit mit Büro im Pfarrhaus von St. Aloysius

Der neue Mann an der Iserlohner Verwaltungsspitze mit Büro im Pfarrhaus an der St.-Aloysius-Kirche selbst schätzt schon jetzt die Vielfalt seiner neuen Tätigkeit, die ihn bei allem Management-Anteil als Teil des Pastoralteams auch nahe an die Menschen in den Gemeinden und an die Basis führt. Auch er möchte mithelfen, das Gemeindeleben rund um die einzelnen Kirchen in den Stadtteilen lebendig zu halten und gleichzeitig ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl der Katholiken in ganz Iserlohn zu fördern. Und er freut sich auf die Führungsaufgaben im Pastoralverbund, die auch nur in engem Kontakt zu den Menschen und zu den Gemeinden vor Ort funktioniere. „Führung bedeutet für mich Beziehungsarbeit, Beziehungsaufbau und Beziehungspflege.“