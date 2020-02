Iserlohn. Das 2016 bereits angedachte und dann eingeschlafene Projekt soll nun wieder angeschoben werden.

Ein „Garten Eden“ für die südliche Innenstadt

Das Projekt „Garten Eden“ soll wieder angeschoben und umgesetzt werden. Wie Wolfgang Klein von der städtischen Abteilung für Stadtplanung jetzt im Sozialausschuss erklärte, sei das Projekt 2016 unter der damaligen Ersten Beigeordneten Katrin Brenner auf den Weg gebracht worden. Ziel war es, nach dem Vorbild des „Garten Eden“ in Menden-Lendringsen auch auf dem Fritz-Kühn-Platz eine massive Holzhütte mit Sanitäranlagen als geschützte Rückzugsmöglichkeit und Wetterschutz für das am Fritz-Kühn-Platz beheimatete Klientel einzurichten. Wie der Quartierslotse Uwe Browatzki, der das Projekt unterstützt, in der Sitzung sagte, sei dieses Konzept in Lendringsen voll und ganz aufgegangen. Und er hätte sich eine solche Einrichtung auch für die südliche Innenstadt in Iserlohn gewünscht. Vielleicht sogar in dem vor vier Jahren noch leerstehenden alten Fachwerkhaus am Museums-Kreisverkehr, das über ein großes und nicht einsehbares Grundstück hinter dem Haus verfüge.

Fünfmal hatte damals bis April 2017 eine Arbeitsgruppe getagt. Umgesetzt wurden die Pläne und Wünsche allerdings nicht. Die Platzumgestaltung kam dazwischen, die an Fördergelder geknüpften Pläne konnten nicht verändert werden, Bedenken zur Verträglichkeit mit Anwohnern taten ihr Übriges. Statt einer eigenen Hütte, so wurde in der Sitzung erklärt, sei aber wenigstens das Segeldach der Toilettenanlage an der Schlacht deutlich größer und bewusst als Unterstand für die „Platzbewohner“ gestaltet worden, was aber auch zu Ärger mit Anwohnern geführt habe.

Inzwischen habe sich die Situation am Fritz-Kühn-Platz deutlich verändert. Wie Uwe Browatzki im Gespräch mit unsere Zeitung sagte, habe vor allem die Räumung der Fabrik Kissing & Möllmann und der damit verbundene Umzug vieler Fabrikbewohner an den Südengraben für Bewegung gesorgt. Ein Verdrängungsprozess rund um die große Freitreppe als bevorzugter Aufenthaltsort habe eingesetzt, die ursprünglichen Nutzer des Platzes hätten sich in Richtung Schlacht mit den überdachten Bushaltestellen und Kiosken verlagert.

Auch nachdem die Fabrikbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen an der Oberen Mühle konnten, seien die Leute von der Schlacht nicht zurückgekehrt, weswegen der Fritz-Kühn-Platz derzeit sehr ruhig und im Alltag ungenutzt sei, was – so ist es jedenfalls zu vermuten – durch die Aufwertung der Spielmöglichkeiten auf dem Platz, der Eröffnung einer Gastronomie im Frühjahr direkt an der Treppe und einer weiteren Belebung des Platzes durch weitere Veranstaltungen auch so bleiben dürfte.

Für das Projekt „Garten Eden“ bedeutet das, dass nun erst ein neuer Standort für eine Hütte für diejenigen, die auf der Straße leben, gesucht und gefunden werden muss – dort, wo sie sich auch wirklich aufhalten und wo es dennoch anwohnerverträglich ist. Die Gespräche und Planungen dazu sollen jetzt wieder aufgenommen werden.