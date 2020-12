Ein ganzer Schrank voller Lektüre für Iserlohn-Hennen

Hennen. Die Nachbarschaft am Rietweg hat ein Projekt schnell und unbürokratisch realisiert.

Die Idee hatte Brigitte vom Wege schon lange bevor die Corona-Pandemie nahezu alles lahm gelegt hat, was Geselligkeit angeht: einen Bücherschrank für Hennen, an dem sie jeder nach Lust und Laune bedienen oder „ausgelesene“ Lektüre an andere weitergeben kann.

Die Nachbarschaft am Rietweg, wo sie mit ihrem Mann Jürgen schon seit Jahrzehnten lebt, funktioniert gut. Einmal im Jahr feiern alle gemeinsam. Und auch das kleine Rondell, das die Stadt Iserlohn eigentlich mit Parkplätzen versehen wollte, haben die Anwohner als Grünfläche gerettet und pflegen es im monatlichen Wechsel. Mit Beginn der Corona-Zeit wurde das Areal am Rietweg zum Treffpunkt, immer donnerstags ab 19 Uhr wird bis heute dort gesungen – natürlich auf Abstand.

Idee stieß sofortauf Riesen-Resonanz

Brigitte und Jochen vom Wege hielten sich gerade in Finnland auf, als der erste Lockdown kam. Aus ursprünglich drei geplanten Wochen wurden etwa fünf Monate. Über die „Rietweg“-WhatsApp-Gruppe hatten sie Anteil am Geschehen in der Nachbarschaft. „Es herrscht ein reger Austausch“, sagt Brigitte vom Wege, die dann irgendwann ihre Idee des Bücherschranks vortrug und auf große Resonanz stieß.

„Wir haben ein wenig im Internet gesucht und dann den passenden Schrank-Bausatz aus Holz gefunden“, erzählt sie. Den Aufbau haben die Männer übernommen, ein Nachbar spendierte eine Palette als Unterbau, andere die Bretter. Eine kleine Einweihungsfeier mit Glühwein konnte so schnell gefeiert werden.

„Jeder kann kommen“, unterstreicht Brigitte vom Wege, dass sich das Angebot, Bücher aus dem Schrank zu nehmen oder welche hinein zu stellen, nicht ausschließlich auf die Nachbarschaft beschränkt. Angst, dass das schöne Projekt durch Vandalismus zunichte gemacht werden könnte, hat sie nicht: „Wir haben alle ein Auge darauf.“ Schließlich ist das Rondell von Wohnhäusern umgeben. Neben Büchern aller Art haben übrigens auch Zeitschriften den Weg in den Schrank gefunden. Und ein Nachbar habe bereits signalisiert, das hölzerne Bauwerk im Frühjahr streichen zu wollen.