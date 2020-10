Ein Citymanager für Iserlohn

Iserlohn/Letmathe. Der Rat der Stadt gibt in seiner letzten Sitzung den Prüfauftrag dazu an die Verwaltung.

Die Gruppenbilder, die am Ende einer jeden Ratsperiode vom Stadtrat geschossen werden, ließen sich leicht austauschen, sagte der stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick, der am Dienstag dem Rat zum letzten Mal in Vertretung des zurückgetretenen Bürgermeisters Dr. Peter Paul Ahrens vorstand. Das gelte aber nicht für dieses Bild, das in Zeiten von Corona mit Abständen zum Nebenmann in der Weite des Letmather Saalbaus ziemlich aus dem Rahmen falle. Auch die Sitzung selbst hatte coronabedingt andere Regeln. Mikrofone am Tisch gab es nicht. Stattdessen musste jeder Redner für seinen Beitrag nach vorne ans Pult treten, wo er von einer Kamera auf eine Leinwand übertragen wurde, damit auch die Besucher in den hinteren Reihen, zu denen auch der neue Bürgermeister Michael Joithe zählte, sehen konnten, wer da das Wort ergriff.

Diskussion lediglich zum neuen Citymanager

Vielleicht lag es auch an diesem Umstand, dass die letzte Sitzung der laufenden Wahlperiode fast ganz ohne Diskussionen auskam. Eine kurze Argumentation gab es lediglich bei dem Beschluss zur Einstellung eines Citymanagers. CDU und FDP hatten den Antrag eingebracht, um den Handel in den beiden Innenstädten in Iserlohn und Letmathe zu beleben. Hintergrund ist das „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte“, das das Land NRW aufgelegt hat. Der Vorschlag von CDU und FDP sieht vor, die Verwaltung mit der Prüfung der Einrichtung einer solchen Stelle mit den dazugehörigen Fördermöglichkeiten zur Finanzierung zu beauftragen. Gleichzeitig solle die Verwaltung eine konkrete Aufgabenbeschreibung erstellen.

„Wenn wir es so machen und den Auftrag an die Verwaltung geben, wird nichts dabei herauskommen“, hielt Oliver Ruhnert (Die Linke) dagegen. Grundsätzlich sei die Einstellung eines Citymanagers, der sich um die Entwicklung der beiden Innenstädte und der Zentren in den Stadtteilen kümmert, zwingend erforderlich. Allerdings müssten dessen konkrete Aufgaben nicht von der Verwaltung vorgegeben, sondern von einem noch einzurichtenden politischen Gremium gesteuert und begleitet werden. Unterstützung bekam er dabei von Hans Immanuel Herbers (UWG). Sein Antrag auf Vertagung des Beschlusses wurde aber abgelehnt. Stattdessen wurde der Prüfauftrag und der Auftrag zur Erstellung der Aufgabenbeschreibung im Sinne der CDU gegen bei fünf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen an die Verwaltung übertragen.

Weitere Beschlüsse aus der Ratssitzung

Auf Antrag von FDP und Die Linke werden zwei städtische Stellen zur Social-Media-Betreuung wieder abgeschafft. Im April hatte der Haupt- und Personalausschuss die zusätzlichen Stellen im Bereich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (Besoldungsgruppen A12 und A10) geschaffen. Inzwischen, so die beiden Fraktionen in ihrem Antrag, sei der Haushalt der Stadt unter anderem durch finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie über die Maßen belastet. Wie Oliver Ruhnert (Die Linke) in der Ratssitzung erklärte, gehe es um rund 200.000 Euro im Jahr für Aufgaben, die auch intern geleistet werden könnten: „So kann es nicht laufen, wir sollten lieber das vorhandene Personal dafür qualifizieren.“ Die Stellenstreichung wurde gegen neun Nein-Stimmen und bei sieben Enthaltungen beschlossen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Einführung einer elektronischen Abstimmungsanlage für die Ratssitzungen zu prüfen. Gekoppelt wurde der Beschluss auf Antrag der FDP mit der Prüfung eines Live-Streams aus den Ratssitzungen. Wie Nils Koschinsky (FDP) im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, sei das ein wichtiger Schritt für seine Fraktion, die sich seit sieben Jahren für eine Online-Übertragung der Sitzungen einsetzt, damit aber immer wieder auch mit gemeinsamen Anträgen mit der UWG und den Grünen gescheitert sei. Die technische und juristische Prüfung eines Live-Streams wurde nun am Dienstag einstimmig beschlossen.

Auf Antrag der Grünen wurde der Erhalt der Iserlohner Lehrschwimmbecken grundsätzlich beschlossen. In einem zweiten Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt, einen Investitionsplan für die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu erstellen. Beide Beschlüsse wurden einstimmig gefällt.

Für den Neubau einer Sporthalle auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule Hennen hat der Rat auf Basis der vorgelegten Entwurfsplanung den Baubeschluss gefasst. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Aufnahme in das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu beantragen.