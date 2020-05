Durable spendet 500 Gesichtsvisiere für Iserlohner Händler

Iserlohn. Stadtmarketing und Werbegemeinschaften organisieren die Verteilung des neu entwickelten Produkts in der Iserlohner Händlerschaft.

Die Muster-Exemplare waren am Donnerstag schnell an die Vertreter des Iserlohner Stadtmarketings und der Werbegemeinschaften aus der Stadtmitte, aus Letmathe und Hennen verteilt. Die eigentliche Spende – 500 Exemplare der neu entwickelten Gesichtsvisiere von Durable – stand da bereits im Büro des Stadtmarketings am Stadtbahnhof und dürfte inzwischen in Teilen die Einzelhändler in der Stadt als praktische Unterstützung in der aktuell außergewöhnlichen Situation erreicht haben.

Und so konnten sich Stadtmarketing-Chef Dirk Matthiessen, Volker Hellhake und Marc Tillmann von der Werbegemeinschaft Iserlohn sowie ihre Kollegen Manfred Gloede aus Letmathe und Ralph Hönl aus Hennen im großen Konferenzsaal des Unternehmens zunächst einmal mit gebührendem Abstand untereinander mit dem neuen Produkt beschäftigen, aber auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft im Allgemeinen, auf die Industrie und den Handel. Durable-Geschäftsführer Horst-Werner Maier-Hunke, der die Gäste zusammen mit seinem Nachfolger Rolf Schifferens empfing, erläuterte als erfahrener Wirtschaftsvertreter seine Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage und den notwendigen Schritten ebenso wie zur Wirkung des Kurzarbeitergeldes. Kritisch äußerte er sich zu Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga und zu neuen Fördermitteln für die Autoindustrie; ein Gesetz zum Recht auf „Home-Office“ lehnte er vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen für die Wirtschaft und daraus erwachsenden Detailfragen ab.

Hygiene-Ständer und Brillen sind in der Planung

Maier-Hunke hob die kreativen Kräfte der deutschen Wirtschaft hervor. „Wir versuchen ja auch, möglichst viele Produkte zu machen, die für die Pandemie gebraucht werden“, sagte er über die Aktivitäten des eigenen Unternehmens, das ebenfalls von Kurzarbeit betroffen sei. Vier bis fünf Personen seien an der Entwicklung der Gesichtsvisiere beteiligt gewesen, der Prozess habe rund vier Wochen gedauert, werde aber im Rahmen von Optimierung und der Zertifizierung durch den TÜV kontinuierlich fortgesetzt. Die Produktion biete rund 20 Mitarbeitern im Werk in Gotha aktuell Beschäftigung.

„Schlechte Zeiten sind auch gute Zeiten für die, die innovativ sind“, ergänzte Rolf Schifferens. „Viele Unternehmen schauen auch, was in Zukunft gefragt ist.“ Für Durable seien das die Themen Hygiene und Arbeitsschutz. Nach den Schutzvisieren kämen als nächstes Produkt Schutzbrillen auf den Markt, außerdem Hygiene-Spender. Viele weitere Produktideen seien bereits entwickelt worden, die Schifferens allerdings noch nicht in der Öffentlichkeit benennen will.

Britta Kupfer, Teamleiterin der Anwendungsberatung bei Durable, über die auch der Kontakt zum Stadtmarketing zustande gekommen war, zeigte den Vertretern der Werbegemeinschaften schließlich die Handhabung der Schutzvisiere, die Mund, Nase und Augen schützen. Im Moment müssen sie allerdings noch als zusätzlicher Schutz für die Mitarbeiter und Inhabern der Geschäfte verstanden werden, weil noch ausdrücklich Masken vorgeschrieben seien, wie die Durable-Chefs anmerkten.

Die Werbegemeinschaften und das Stadtmarketing Iserlohn verteilen die zur Verfügung gestellten Gesichtsvisiere an die Innenstadtakteure in den Zentren. „Sollten wir jemanden im Geschäft nicht antreffen, der aber noch Bedarf an den Schutzvisieren hat, der kann sich selbstverständlich auch telefonisch an uns wenden und, so lange der Vorrat reicht, Visiere in der Tourist-Info im Stadtbahnhof abholen“, erklärte Simone Korte, stellvertretende Leiterin des Stadtmarketings, das für Rückfragen dazu unter 02371/217-1820 zu erreichen ist.