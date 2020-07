Düsingstraße in Iserlohn: Aufgesatteltes Parken erlaubt

Iserlohn. Beschluss des Verkehrsausschusses wurde an der Düsingstraße umgesetzt. Die Parksituation sorgte lange Zeit für Diskussionen.

Die scheinbar niemals endende Geschichte hat ihr Ende gefunden: An der unteren Düsingstraße in Richtung Iserlohn wurden Anfang der Woche Parkstreifen aufgemalt und Schilder aufgestellt, wodurch nun offiziell das „aufgesattelte“ Parken erlaubt ist. Damit wurde der Beschluss aus dem Verkehrsausschuss final umgesetzt.

Seit Jahren war die Parksituation an der unteren Düsingstraße ein Dauerthema. Durch die in Richtung Iserlohn erlaubt auf der Straße Parkenden war es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr gekommen. Auch für die Busfahrer, die an der dortigen Bushaltestelle einen Stopp einlegten, waren die parkenden Autos beim erneuten Anfahren beziehungsweise Rausfahren aus der Haltebucht ein Hindernis, durch die sie lange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten. Dadurch habe es zudem oft Rückstaus bis zum Kreisverkehr gegeben. Lange Zeit hatten die Pkw bereits halb „aufgesattelt“, also halb auf dem Bürgersteig stehend, geparkt. Erlaubt war es nicht, es wurde vielmehr nur geduldet. Doch dann wurden an die Falschparker Knöllchen verteilt.

Parkproblematik wurde mehrfach diskutiert

Mehrfach wurde diese Parkproblematik im Verkehrsausschuss diskutiert. Im November wurde schließlich mit 10:4 Stimmen beschlossen, den Gehweg im Bereich der drei Häuser beziehungsweise Grundstücke 61 bis 65 für 43.400 Euro so herzurichten, dass auf einer Länge von 75 Metern für maximal zehn Autos halb „aufgesatteltes“ Parken möglich wird.

Im November wurde im Verkehrsausschuss beschlossen, für diese Maßnahme 43.000 Euro einzuplanen. Stadtbaurat Thorsten Grote hatte damals erklärt, dass der Bürgersteig nur als eben solcher gebaut wurde. Da durch die parkenden Pkw nun dort entsprechend höhere Lasten gestattet werden, mussten der Über- und Unterbau auch wegen der dort befindlichen Versorgungsleitungen entsprechend DIN-gerecht erstellt werden.