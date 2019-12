Drucke, Aquarelle und Bücher

Draußen, im malerischen Garten der Villa Wessel, ist es trocken und knackig kalt, eine wunderbare Aussicht. Drinnen, in den sonnendurchfluteten, mit altem Stuck und Parkett ausgestatteten Ausstellungsräumen dringt Bachs Weihnachtsoratorium aus einer JBL-Box und verbreitet eine sehr friedliche und ruhige Atmosphäre. „Das muss doch einfach sein in dieser Jahreszeit“, sagt Olav Christopher Jenssen, der gerade dabei ist, seine Bilder in der Galerie an der Gartenstraße aufzuhängen. Der 65-jährige Norweger, der bereits seit 1982 in Berlin lebt und arbeitet, eröffnet heute abend um 19 Uhr seine Ausstellung „Index – 15 Jahre Arbeiten auf Papier“.

Wiedersehen mit der Meisterschülerin

Eine Ausstellung zu hängen, kann durchaus harte Arbeit sein. Vor allem, wenn man mit einer solchen Masse an Bildern von mitunter riesigem Format anreist wie Jenssen. Da wird zwei bis drei Tage lang gehämmert und gewerkelt, sogar Wände werden frisch gestrichen und es wird natürlich viel hin und her überlegt, bis am Ende alles eine runde und harmonische Sache wird.

Olav Christopher Jenssen scheint aber auch diesen Teil seiner Arbeit zu genießen, wozu offensichtlich nicht nur das fabelhafte Wetter und die schöne Barockmusik beitragen. Vor allem freut er sich, in Iserlohn seine ehemalige Meisterschülerin Heehyun Jeung wiederzutreffen, die vor einigen Jahren das Kunststipendium der Märkischen Kulturkonferenz bekommen hatte, selbst schon zwei Mal in der Villa ausgestellt hat und die Räume so gut kennt, dass sie quasi als Vertretungskuratorin für den Villa-Wessel-Kurator Joachim Stracke die Ausstellung mit ihm gestaltet.

Auch Olav Christopher Jenssen selbst ist kein Unbekannter in Iserlohn. 2005 hat er den Iserlohner Kunstpreis der Sparkassen-Stiftung gewonnen und hat damals erstmalig an der Gartenstraße ausgestellt.

Preisträger des Iserlohner Kunstpreises

Inzwischen zählt Jenssen längst zu den bedeutendsten skandinavischen Künstlern der Gegenwart mit zahlreichen großen Einzelausstellungen und einem Auftritt bei der Documenta in Kassel. Wobei er inzwischen nach 37 Jahren in Berlin durchaus schon als deutscher Künstler gesehen wird und auch in diesem Zusammenhang zu Sammelausstellungen eingeladen wird. „Auf jeden Fall ein wirklich großer und sehr stark gefragter und gebuchter Künstler. Und für den Wessel-Verein eine große Nummer“, wie Stracke sagt.

Nach der ersten Ausstellung vor 14 Jahren hatte Stracke nun den Wunsch, eine reine Ausstellung mit Papierarbeiten von Jenssen zu zeigen. Dem ist der Künstler nachgekommen und zeigt in einer umfangreichen Schau die ganze Bandbreite seiner Papierarbeiten. Dazu zählen beeindruckende, etwa 1,50 mal drei Meter große Radierungen, die er mit einer riesigen Presse auf große Papierbögen gebracht hat. Dazu zählen aber auch aktuelle, kleinformatige Radierungen, die er als Illustration zu dem Buch „Kindheitsszenen“ des Dramatikers Jan Fosse angefertigt hat. Überhaupt sieht Olav Christopher Jenssen auch seine Buchveröffentlichungen als wichtigen Aspekt seiner Papierarbeiten an, weswegen er auch davon eine größere Auswahl mitgebracht hat. Und auch seine „Journale“, in denen er seit 1989 fortwährend kleinformatige Aquarell-Arbeiten veröffentlicht, hat er mitgebracht. Die Originale aus dieser Serie sind ein weiterer Blickfang der Ausstellung.

„Aus der langen Dauer dieser Serie, die ich immer wieder fortführe, ergibt sich eine ganz eigene Chronologie“, sagt Jenssen, der sehr hellhörig wird, als er erfährt, dass Bachs Weihnachtsoratorium einen Tag nach der Ausstellungseröffnung live am Nußberg zu erleben ist. „Da müssen wir auf jeden Fall noch einen Tag dranhängen.“

Die Ausstellung „Index – 15 Jahre Arbeiten auf Papier“ wird heute Abend um 19 Uhr in der Villa Wessel, Gartenstraße 31, eröffnet. Die Einführung übernimmt der Kunsthistoriker und Autor Michael Stoeber aus Hannover. Auch der Künstler ist anwesend.