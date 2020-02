Drohende Exmatrikulation

„Ich kann und darf im Moment nicht zurück. Wenn ich jetzt zurückkehre, wird mir mit Exmatrikulation gedroht – zu Recht“, erzählt Carla Maria Losch. Die 30-jährige Filmstudentin in Peking hat aufgrund der unklaren Situation durch das Coronavirus ihren Weihnachtsurlaub bei ihrer Mutter in Iserlohn auf unbestimmte Zeit verlängert. „Als ich in den Flieger gestiegen bin, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich so lange hier bleiben werde.“ Eigentlich wollte sie schon längst wieder zurück in Peking sein, wo sie als Stipendiatin seit zweieinhalb Jahren Chinesisch und Filmproduktion studiert.

Aber sie dürfe momentan nicht einreisen, schildert sie die ungewisse Lage, nachdem sich das Coronavirus in China ausgebreitet habe. „Vom Auswärtigen Amt kam die Anweisung, nicht zu reisen. Man kann das ganze Ausmaß noch nicht absehen. Hauptsache, sie kriegen es in den Griff. Über das Netzwerk ,Wechat’ läuft die Kommunikation mit der Uni und allen Gruppen. Einige Studenten sind da geblieben, die jetzt quasi eingeschlossen sind. Sie erhalten bei Bedarf psychologische Betreuung“, berichtet die Iserlohnerin, die mit ihren Kommilitonen in engem Kontakt steht. „Anfangs war es schlimm, bei Kopfschmerzen hatten viele schon Panik. Die Leute sitzen zu Hause und warten. Das chinesische Frühlings- beziehungsweise Neujahrsfest wurde verlängert.“

Carla Maria Losch verfolgt auf ihrem Handy den Livestream, wie in zehn Tagen in Wuhan das Krankenhaus entstehen soll, um die Kranken aufzunehmen. Und im Fernsehen die Nachrichten: „Dieses Land überrascht mich immer wieder“, beschreibt sie den generalstabsmäßigen Umgang mit der neuen Epidemie. „Die Berichterstattung in Europa und in China ist ganz unterschiedlich. Was die Nachrichten über den Umgang mit dem Coronavirus angeht, freut mich, dass das Image Chinas halbwegs positiv ist. Das ist neu.“

Bevor die Stipendiatin des Chinese Scholarchip Councils ihr Studium aufnahm, musste sie für ihr Visum eine umfassende Gesundheitsuntersuchung mit diversen Impfungen nachweisen. Regelmäßige Gesundheitschecks seien einmal im Jahr fällig, berichtet sie weiter.

Nach Bekanntwerden des neuen Virus mussten sich die Bewohner außerhalb des Krisengebietes regelmäßig melden, wie es ihnen geht, schildert Carla Maria Losch die Meldekette. „Das läuft über die Uni oder über den Arbeitsplatz. Leute, bei denen der Verdacht besteht, werden zweimal am Tag angerufen.“ Im ganzen Land bleiben die Leute derzeit zu Hause, berichtet sie weiter. Viele hätten nichts zu tun und würden Online-Bibliotheken nutzen oder Livestreams verfolgen. Es gebe auch Spekulationen, ob das Semester online weitergeführt wird.

Guter Umgang mit „exotischen“ Gästen

„Als Ausländerin ist man in China nach wie vor eine Exotin“, erzählt die Iserlohnerin, die in Peking einen chinesischen Freund hat und Sprache, Land und Leute faszinierend findet. „Das ist mein drittes Zuhause, nach Wien, wo ich vorher studiert und gearbeitet habe, und Iserlohn an erster Stelle.“ Als Frau könne sie in der chinesischen Me­tropole „problemlos auch nachts durch die Stadt gegen, ohne dumm angequatscht oder belästigt zu werden“. „Ich glaube nicht, dass es an der Überwachung liegt“, schildert sie ihr sicheres Lebensgefühl in Peking. „Man geht in China gut mit Gästen um, man ist mir immer mit Neugier begegnet.“ Nach einem Unfall, durch den sie drei Monate im Rollstuhl gesessen habe, sei sie von Studienkollegen bestens versorgt worden, berichtet sie von einer großen Solidarität untereinander.

Rückblende: Die Iserlohnerin machte 2008 ihr Abitur am Gymnasium An der Stenner. Seit ihrer Kindheit spielte sie regelmäßig im Schauspielensemble Iserlohn mit, wo sie etliche Hauptrollen übernahm: im Jahr 2000 als „Kleine Hexe“, im Jahr 2003 als „Ronja Räubertochter“ und 2007 als „Schneewittchen“. Im Jahr 2008 zog sie nach Wien, wo sie Film- und Medienwissenschaften studierte. „Dort habe ich Arthouse-Kino studiert, lange ein Kurzfilmfestival organisiert und bei einer Filmproduktionsfirma gearbeitet.“ Im Zuge einer Film-Jury-Tätigkeit nach China begeisterte sie sich für Land und Leute und bewarb sich um ein Stipendium des „Chinese Scholarship Council“.

Aus Peking einen anderen Blick auf die Welt bekommen

Mit Erfolg. Sie lernte erst Chinesisch, Voraussetzung für die Aufnahmeprüfung 2018. „Die Sprache zu lernen, fiel mir schwer“, gesteht Carla Maria Losch. „Mittlerweile ist es schon ins Unterbewusstsein vorgedrungen.“ In ihrem Filmstudium könne sie in Peking viel ausprobieren, Regie führen und verschiedene Filmformen kennenlernen. Warum sie dieses Studium gerade nach China und nicht in die USA zog? „Ich wollte in eine andere Welt eintauchen und von dort Geschichten erzählen. Die Welt von Peking aus betrachtet, sieht oft anders aus.“

Durch den unvorhergesehen verlängerten Heimat-Aufenthalt in Iserlohn gab es Probleme mit der Krankenversicherung. Die konnten glücklicherweise nach Recherchen bei der Verbraucherzentrale und dank der hilfsbereiten Beratung der Barmer Ersatzkasse geklärt werden, freut sich ihre Mutter Maria-Therese Losch, dass die gesetzliche Versicherung ihre Tochter wieder aufgenommen habe. Aber ihr Sozialstatus sei derzeit unklar, wie sie bei der Agentur für Arbeit erfuhr: Carla Maria Losch kann sich weder arbeitssuchend noch arbeitslos melden, weil sie ja in China studiert.

Weil sie jetzt länger bleiben muss, wird sie ab Mitte Februar bei den Berliner Filmfestspielen arbeiten, als Betreuerin von chinesischen Gästen: „Wenn sie denn einreisen dürfen“, setzt sie achselzuckend hinzu. Ansonsten will sie für ihre Hausaufgaben einen Film drehen. „Ich weiß nicht, wann es zurück geht, untätig herumsitzen, das ist nicht mein Ding. Das ist verschenkte Lebenszeit.“ Ihr Traum wäre später ein Film-Job, bei dem sich ihre Einblicke in Asien und Europa verbinden ließen.