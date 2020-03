Als vor etwa 30 Jahren darüber diskutiert wurde, ob Computer in den Büros von Drogenberatern aufgestellt werden können, habe noch große Skepsis geherrscht, erinnert sich Stefan Tertel an seine Anfangszeiten. Seit Donnerstag bieten der Leiter der Anonymen Drogenberatungsstelle (Drobs) Iserlohn und seine Kollegen nun Videogespräche an.

Denn gerade die Klienten dieser Einrichtung sind auf eine kontinuierliche und möglichst persönliche Betreuung angewiesen. „Suchtdruck herrscht auch während der Corona-Krise“, weiß Tertel.

Angebot steht Drobs in der Krise kostenlos zur Verfügung

Videoberatung bedeutet: Klienten können über ihr Smartphone oder ihren PC mit einem Drobs-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin sprechen und ihn gleichzeitig sehen. „Das Internet macht es möglich. Aber nicht nur das Internet, sondern auch die Deutsche Arzt AG, ein von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zertifizierter Anbieter, der im Rahmen von Telesprechstunden eigentlich Videosprechstunden anbietet“, erklärt der Drobs-Leiter. Das Angebot werde seiner Einrichtung – wie auch anderen – für die Zeit der Corona-Krise kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und die Handhabung sei einfach: Vorkenntnisse oder Hardware-Installationen seien nicht erforderlich, es hätten lediglich die technischen Voraussetzungen wie eine WLAN-Verbindung geschaffen werden müssen. Mit einem Headset und einem Laptop ausgestattet kann das Drobs-Team seinen Klienten so nah sein, ohne mit ihnen in direkten Kontakt treten zu müssen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, so Tertel, sei auf die „neuen“ Kommunikationswege via E-Mail, Chats, Videokommunikation oder soziale Medien verzichtet worden. Zum einen, weil sie nicht den gesetzlichen Datenschutzvorgaben entsprechen. „Zum anderen, weil neue Kommunikationswege auch neue beziehungsweise weitere Klienten bedeuten“, sagt Tertel.

Ein Blick in die Drobs-Statistiken der vergangenen Jahre zeige, dass die Zahl der Klienten ohnehin stetig gestiegen sei. Der gerade in Druck gegangene Jahresbericht 2019 verzeichnet 1050 Menschen, die beim Drobs-Team Hilfe gesucht haben, 100 mehr als im Vorjahr. Es hat 5107 Kontakte gegeben, außerdem wurden 182 Entgiftungen und 191 Drogentherapien beantragt und vermittelt. „Jeweils so viele wie noch nie“, so Tertel.

Gründe für den Anstieg sieht er in der Tatsache, dass Drogen und Sucht nicht mehr so stigmatisiert sind wie noch vor einigen Jahren. Dadurch sinke die Hemmschwelle beim Weg in die Beratung. Ein zweiter Grund sei die wachsende Internetabhängigkeit, vor allem bei jüngeren Menschen. „Wir haben den Jugendämtern im Märkischen Kreis schon vorgeschlagen, für diesen Bereich eine zweite Präventionskraft einzustellen. Das Bewusstsein für diese Form einer Abhängigkeit ist noch nicht da“, sagt Stefan Tertel.

Er erklärt, dass die Möglichkeiten, Drogen zu beschaffen, durch die „neuen“ Medien ebenfalls größer geworden seien. „Es gibt über das Internet ja ganz andere Zugangs- und Informationsmöglichkeiten“, erzählt er. Und der Drobs-Leiter weiß, „dass der Schwarzmarkt mit Kokain und Amphetaminen überschüttet“ worden sei.

Überlebenshilfen haben ihreAngebote eingeschränkt

Die Corona-Pandemie ziehe für die Klienten besondere Schwierigkeiten nach sich. Überlebenshilfen wie die Tafeln hätten ihre Angebote eingeschränkt oder sogar eingestellt, Arztpraxen arbeiteten teils reduziert, Entgiftungsplätze seien schwer zu bekommen. „Wenn Drogenabhängige mit ihren Kindern in einer gemeinsamen Wohnung leben, ist der Alltag komplizierter geworden: Wo Rauschmittel konsumieren, ohne dass die Kinder es mitbekommen? Wo Drogen aufbewahren?“, nennt Tertel nur einige Beispiele.

Betroffene, Angehörige und Interessierte, die zum ersten Mal beraten werden möchten, können wie bisher an den Drobs-Standorten in Iserlohn, Werdohl und Lüdenscheid anrufen und einen Termin vereinbaren. Die Beratungen laufen dann – das ist neu – über das Telefon. Weitere Gespräche gibt es dann über die neue Videoberatung. „Wir dürfen ja jetzt keine Gruppengespräche mehr anbieten“, erzählt Stefan Tertel. Während einige Klienten skeptisch gewesen seien, würden viele die Möglichkeit begrüßen.

Termine für eine Videoberatung mit der Drobs Iserlohn können unter vereinbart werden.