Dreimal Disco zu Hause

Iserlohn. Clubfeeling via Radio mit Carsten Becker

Mit neuen Tracks von DJ’s & Produzenten wie Bs As Deep, Demuir, Eddey Romero und Newcomer Marina Trench auf Otomoji, Octophonic oder Stax, transportiert Carsten Becker in diesen kontaktarmen Zeiten Clubfeeling in die heimischen vier Wände. Im Mai stehen drei Ausgaben seiner Radioshow „Studio 78“ Mai im Rahmen der „Wohnzimmer-Disco-Editions“ an, die 8., 9. und 15. Mai um jeweils 21.04 Uhr über den Äther von Radio Iserlohn gehen. In den lokalen Beiträgen beschäftigt er sich mit Lösungsansätzen von Künstlern, einen Alltag aufrecht zu erhalten und neue Betätigungsfelder zu besetzen, gibt einen Ausblick auf den demnächst anstehenden Record Store Day und beleuchtet das Leben, des in heimischen Gefilden aufgewachsenen, kürzlich verstorbenen DAF-Frontmanns Gabi Delgado. Nähere Infos zu Playlists, Clubcharts und Plattenkritiken erfährt man im Laufe der Sendung und per E-Mail unter info@radiologic.de.