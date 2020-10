Drei weitere Neuinfektionen in Iserlohn

Iserlohn/Kreis. Am Berufskolleg Hansaallee in Iserlohn wurden 22 Abstriche genommen.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet seit Dienstag 29 labortechnisch bestätigte Neuinfektionen. Angesteckt haben sich fünfzehn Personen aus Halver, fünf aus Lüdenscheid, drei aus Iserlohn, jeweils zwei aus Menden und Plettenberg und jeweils eine aus Schalksmühle und Werdohl. Acht Coronapatienten konnten nach vierzehn Tagen als gesundet aus der Quarantäne entlassen werden. Die Sieben-Tage Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Märkischen Kreis derzeit bei 23,54.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar erfasst der Märkische Kreis in seiner Statistik insgesamt 1187 Coronafälle; 1018 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Gesundheitsdienste haben am Mittwoch Abstriche bei 22 Schülern und Lehrkräften am Berufskolleg des Märkischen Kreises in Iserlohn genommen.

Vor Beginn der der Herbstferien weist der Märkische Kreis noch einmal auf die Regelungen für Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten hin: Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist gesetzlich verpflichtet, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de.

Unter 24 Stunden inRisikogebiet: Kein Test

Wegen der gesetzlichen Verpflichtung zur vierzehntägigen Quarantäne stellt das Gesundheitsamt keine gesonderte Ordnungsverfügung mehr aus. Es ist in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht dem Hausstand angehören. Ein aktueller negativer Coronatest beendet die Quarantäne sofort. Wurde der Test bereits im Ausland erbracht, darf das Ergebnis bei Einreise nach Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein. Das negative Testergebnis muss dem Kreis sofort per Post oder Mail zugesendet werden. Der Kreis führt selbst keine Testungen von Auslandsrückkehrern durch. Tests von Rückkehrern aus Risikogebieten werden am Flughafen oder von einem niedergelassenen Arzt kostenlos innerhalb von 10 Tagen nach Einreise durchgeführt. Sollte der eigene Hausarzt nicht abstreichen, sind unter www.coronatestpraxis.de wohnortnah entsprechende Ärzte zu finden. Ein Aufenthalt unter 24 Stunden in einem Risikogebiet führt weder zu einer Testpflicht noch zu einer Quarantäne.

In Iserlohn gibt es aktuell 22 Infizierte, 242 Gesundete, 167 Kontaktpersonen und fünf Tote. In Hemer sind es neun Infizierte, 77 Gesundete, 81 Kontaktpersonen und ein Toter. In Menden werden zwölf Infizierte, 136 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und zehn Tote gezählt.