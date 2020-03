Der Märkische Kreis meldet am Sonntagnachmittag sechs weitere Corona-Infizierte kreisweit, drei aus Iserlohn und jeweils eine Person aus Hemer, Kierspe und Lüdenscheid.

Corona Drei weitere Infizierte in Iserlohn

Dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises wurden sechs weitere Coronavirus-Infizierte gemeldet. Es handelt sich um drei Iserlohner und jeweils eine Person aus Hemer, Kierspe und Lüdenscheid. Dies teilte die Kreisverwaltung am Sonntag 15 Uhr mit.

Die drei positiv labortechnisch-getesteten Corona-Infizierten aus Iserlohn wurden bisher als Kontaktpersonen geführt und standen bereits unter Quarantäne. Die infizierten Personen aus Hemer, Kierspe und Lüdenscheid stehen in keinem Bezug zu bisherigen Infizierten oder Kontaktpersonen. Alle sechs Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat die Kontaktpersonen noch nicht abschließend ermittelt. Die Zahl der labortechnisch-bestätigten Corona-Infizierten, die derzeit unter Quarantäne stehen, stieg damit kreisweit auf 18. Die meisten der neuen Fälle sind reisebedingt. Es handelt sich dabei also um Rückkehrer aus den vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebieten, zu dem nun auch Tirol gehört.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter 116117 einen telefonischen Info-Dienst eingerichtet. Dort werden alle Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantwortet. Das NRW-Gesundheitsministerium ebenfalls Bürgertelefon unter 0211/91191001 geschaltet. Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar. Für weitere Informationen verweist der Kreis auf die eigene Homepage www.maerkischer-kreis.de.