Drei Personen leicht verletzt

Iserlohn. Auf der Baarstraße sind ein Skoda und ein 45er-Auto kollidiert.

Drei leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Baarstraße. Der Fahrer eines Skoda wollte aus der Innenstadt kommend nach links in die Gerichtsstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem kleinen 45er-Auto, dessen Fahrerin (Jahrgang 2003) auf der Baarstraße geradeaus in Richtung Innenstadt unterwegs war. Das 45er-Auto blieb nach der Kollision auf der Seite liegen. Der Rüstzug der Feuerwehr war mit ausgerückt, da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen war, was sich aber nicht bestätigte. Die dritte leichtverletzte Person war Beifahrer im 45er-Auto. Ein drittes Fahrzeug wurde leicht an der Stoßstange beschädigt. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet.