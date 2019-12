Iserlohn. Drei demolierte Fahrzeuge und ein Verletzter, das ist die Bilanz eines Unfalls am Abend auf der Mendener Straße.

Drei Fahrzeuge in Iserlohn kollidiert

Bei einem Vorfahrtsfehler kollidierte am Abend ein BMW, der aus der Bergwerkstraße auf die Mendener Straße fuhr, mit einem Peugot. Dieser wurde auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geschleudert und prallte an einem BMW-Mini ab, der auf dem Parkstreifen stand. Dann wurde der Peugot zurück auf die Straße geschleudert, wo er zum Stehen kam. Ein 21-jähriger Iserlohner wurde bei der Kollision verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Mendener Straße war zeitweilig voll gesperrt.