Doppelmord am Iserlohner Bahnhof: Prozess beginnt Dienstag

Die grausame Bluttat am helllichten Tag erschütterte im vergangenen Sommer die Waldstadt und sorgte für Entsetzen weit über die Region hinaus: Am 17. August starben Nafije H. und ihr Freund Amir N. im Parkhaus und am Bahnsteig des Iserlohner Stadtbahnhofs, wo etliche Zeugen den tödlichen Angriff des mit einem Messer Bewaffneten mit ansehen mussten, ohne den Täter stoppen zu können.

Für dieses Verbrechen muss sich Dienstag, 11. Februar, Shpejtim H. (44) vor dem Hagener Landgericht verantworten. Die Anklage wirft dem Mann aus Bergisch Gladbach vor, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Partner aus niedrigen Beweggründen mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben: zweifacher Mord, so lautet die Anklage.

Mit einem Messer im Gepäck soll der Mann seiner Ex-Frau, die ihn im September 2018 verlassen und im Iserlohner Frauenhaus Zuflucht gefunden hatte, in Iserlohn aufgelauert haben. Laut Anklage soll er die Frau als sein Eigentum betrachtet haben und spätestens am Tattag beschlossen haben, sie zu töten, weil sie ihn fast ein Jahr zuvor verlassen hatte. Amir N. habe er töten wollen, weil der ihm angeblich die Ehefrau „weggenommen“ habe.

Das Kind der getrennt lebenden Ehefrau blieb unverletzt

Am Tattag hatte der verlassene Ehemann am Iserlohner Bahnhof gewartet und erst auf die Frau und dann auf ihren Freund eingestochen. Die Anklage spricht von „massiver Gewalteinwirkung“. Von dem im Sterben liegenden Nebenbuhler soll er Fotos gemacht und verschickt haben. Beide Opfer sind laut Anklage an den Messerstichen verblutet. Aus dem Auto der beiden Getöteten konnte deren knapp zwei Monate alte Tochter unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Dem Angeklagten, der am Bahnhof festgenommen wurde, droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Für den Prozess, der am 11. Februar um 9.30 Uhr in öffentlicher Verhandlung vor dem Schwurgericht des Hagener Landgerichts beginnt, sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Bereits für den Auftakt sind sieben Zeugen geladen, am 21. Februar sogar neun Zeugen, darunter mehrere Polizeibeamte. Am 3. März wird das Gutachten des Rechtsmediziners erwartet. Das Urteil soll am 24. März verkündet werden. Die Eltern des Getöteten Amir N. treten als Nebenkläger auf. Sie lassen sich von einem Rechtsanwalt aus Bergisch Gladbach vertreten.