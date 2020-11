Wie verändert die Digitalisierung unseren Umgang mit dem Thema Gesundheit in Beruf und Alltag? Die Wirtschaftspsychologin Dr. Katharina Lochner gibt Auskunft – und auch Tipps:

Apps, Telemedizin, Virtual Reality und KI sollen den Menschen auch in Gesundheitsfragen helfen. Aber mal ehrlich: Droht nicht die Gefahr, dass all das nur ein weiterer Stressfaktor sein könnte? Der Mensch will doch nicht überwacht, sondern gesehen werden...

Meiner Meinung nach sollten diese Tools den zwischenmenschlichen Kontakt nicht ersetzen, sondern ergänzen. Im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis sollte man immer aufeinander achten und jemanden ansprechen, wenn er oder sie sich plötzlich anders verhält, sich beispielsweise zurückzieht. Und natürlich sollten die Tools nicht das achtsame Umgehen mit sich selbst ersetzen. Auch muss man nicht alle technischen Möglichkeiten nutzen, die es gibt. Vielleicht motiviert mich die Lauf-App, oder vielleicht laufe ich nur dann regelmäßig, wenn ich mich mit meiner Gruppe treffe. Dennoch eröffnen die Tools Möglichkeiten, die wir zuvor nicht hatten. Mit Hilfe von Apps kann man beispielsweise psychische Erkrankungen schon früh erkennen und gegensteuern, bevor eine Therapie erforderlich wird. Man kann bei Vorliegen psychischer Belastungen Programme online belegen. Man kann individuelle Coachings erhalten. Und die Verwendung von Spielelementen in den Apps kann dazu führen, dass ich Programme regelmäßig durchführe, auch wenn ich sonst Motivationsprobleme habe. Wichtig ist, dass man für sich selbst herausfindet, was hilft.

Wie ist aus Ihrer Sicht die starke Zunahme psychischer Erkrankungen zu erklären, und was ist dagegen zu tun?

Arbeitstempo und Arbeitsdichte werden immer höher, die Aufgaben komplexer. Besonders problematisch ist, wenn Menschen bei anspruchsvollen Aufgaben wenig Handlungsspielraum haben. Viele haben auch extrem hohe Erwartungen an sich selbst, gönnen sich häufig zu wenig Pausen. Die Freizeit ist dicht gepackt mit Terminen, die Menschen sind ständig erreichbar, es stürmen über Medien Informationen auf sie ein. Sie bauen permanent Stress auf, ohne ihn abzubauen. Was aber generell hilfreich ist, das ist zum einen soziale Unterstützung. Innerhalb der Arbeit, aber auch im privaten Umfeld. Sie ist eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Aber auch Achtsamkeit und Programme wie Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion haben eine nachweisliche Wirkung. Der Einsatz solcher Programme sollte aber nicht dazu führen, Mitarbeitenden noch mehr Arbeit aufzuladen. Es ist wichtig, auch Strukturen und Prozesse anzuschauen. Kommen die Mitarbeitenden mit Arbeitsmenge und Verantwortung zurecht? Haben sie genügend Handlungs- und Entscheidungsspielraum? Gibt es Konflikte? Auch das private Umfeld ist nicht zu vernachlässigen. Psychische Erkrankungen treten oft auf, wenn Mehrfachbelastungen im beruflichen und im privaten Umfeld vorliegen. Vielleicht ist bei der Arbeit gerade eine Projektspitze, gleichzeitig wird ein Angehöriger schwer krank. Bestenfalls bietet das Unternehmen dann Unterstützung.

Hierarchien werden flacher, es kann zuhause gearbeitet werden, es wird diskutiert, die Arbeitsstunden zu verkürzen. Macht irgendetwas davon wirklich zufriedener, oder verschieben sich nur die Parameter?

Es scheint tatsächlich so zu sein, dass uns weniger Arbeitsstunden pro Woche produktiver machen. Studien zufolge ist beispielsweise ein Sechs-Stunden-Tag besser für Kreativität und Produktivität als ein Acht-Stunden-Tag. Verkürzte Arbeitszeiten ermöglichen uns, mehr Zeit mit Familie, Freunden oder Bewegung zu verbringen. All das trägt zum Wohlbefinden bei. Aber natürlich nur dann, wenn nicht gleichzeitig die Arbeitsdichte höher wird. Flexiblere Arbeitszeiten und Homeoffice können vieles entzerren, weil sich Behördengänge, Arztbesuche und andere Pflichten besser in den Alltag integrieren lassen und Pendelzeiten wegfallen. Das reduziert den Stress aber nur, wenn man sich selbst organisieren kann und auch die Disziplin zum Feierabendmachen hat. Flache Hierarchien können helfen, den Entscheidungsspielraum zu erhöhen und mehr Autonomie und Kontrolle zu haben. Aber sie bedeuten auch mehr Verantwortung, was eine Quelle von Stress sein kann. Insofern darf man Mitarbeitenden nicht einfach mehr Verantwortung geben, ohne sie auch dazu zu befähigen und ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben.

Eines der großen Themen unserer Zeit ist die Digitalisierung. Ein anderes die alternde Gesellschaft. Sind das nicht zwei gegenläufige Entwicklungen, die zwangsläufig in einem Problem münden?

Weil die älteren Menschen angeblich nicht so gut mit der Digitalisierung zurechtkommen? Das Alter ist nicht der alles entscheidende Faktor, wenn es um digitale Kompetenz geht. Die Einstellung zum Thema ist ein weiterer wichtiger Faktor. Und letzten Endes ist die Digitalisierung auch ein Veränderungsprozess, bei dem es gilt, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Das erreicht man am besten durch Einbindung und indem man den Nutzen digitaler Tools aufzeigt.

Was ist die Basis für gesunde Mitarbeiter in einem Unternehmen? Was kann ich selbst, was muss der Arbeitgeber tun?

Das Unternehmen muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass Mitarbeitende eigenverantwortlich auf ihre Gesundheit Einfluss nehmen können. Die Bedingungen umfassen unter anderem die Gestaltung der Arbeitswelt, also beispielsweise ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, ausreichend Pausenzeiten oder psychosoziale und arbeitsmedizinische Betreuung. Zusätzlich können Unternehmen Aufklärung und Beratung anbieten, etwa über Ernährung, Bewegung, psychische Erkrankungen, und entsprechende Programme anbieten, gesundes Essen in der Kantine oder Rückenfit-Kurse. Alles sollte natürlich auf die Gegebenheiten des Unternehmens abgestimmt sein. Und bei der Gestaltung sollten die Mitarbeitenden einbezogen werden. Das stellt nicht nur sicher, dass die Angebote nicht am Bedarf vorbeigehen, sondern auch, dass ausreichend Commitment zur Teilnahme vorhanden ist. Auch spielen die Führungskräfte eine wichtige Rolle. Sie holen Vorschläge ein, kommunizieren Gesundheitsthemen und übertragen Verantwortung. Damit binden sie die Mitarbeitenden aktiv ein und fördern Eigeninitiative. Und letzten Endes fungieren sie als Vorbild. Wenn sie beispielsweise sagen, man solle am Wochenende nicht in seine Mails schauen, dann aber am Sonntagnachmittag selbst Emails an ihre Mitarbeitenden verschicken, dann findet das schnell Nachahmer. Mitarbeitende wiederum sollten Eigenverantwortung zeigen, indem sie die Angebote wahrnehmen, die für ihre eigene Gesundheit förderlich sind.

Der Kern von Digitalisierung ist wohl das Verbindende. Was bedeutet das in Bezug auf die soziale Komponente?

Ich bin mir da nicht so sicher. Die Digitalisierung kann verbinden, aber auch trennen. In der Coronakrise haben wir das verbindende Element kennengelernt. Wir konnten mit Menschen in Kontakt sein, obwohl es nicht möglich war, sich persönlich zu treffen. Generell ermöglichen die digitalen Tools vielen Menschen, die nicht so mobil sind, Kontakte. Auch kann man Beziehungen auf Distanz leichter pflegen. Auf der anderen Seite scheinen online die Freundschaften eher in die Breite als in die Tiefe zu gehen. Das bedeutet: Wir haben möglicherweise mehr Freunde, aber die Freundschaften sind nicht so intensiv, tief und belastbar. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der körperliche Kontakt für das menschliche Wohlbefinden eine große Rolle spielt. Insofern können die digitalen Medien eine gute Ergänzung zum persönlichen Kontakt sein, aber ersetzen können sie ihn nicht.

In der Arbeitswelt ist Ganzheitliche Gesundheitsförderung ein fester Begriff. Was ist damit gemeint?

Die WHO definiert Gesundheit als einen Zustand vollkommenen körperlichen, sozialen und geistigen/seelischen Wohlbefindens. Wenn wir im Alltag von Gesundheit reden, meinen wir oft nur die körperliche. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass psychische Erkrankungen weit weniger anerkannt sind als körperliche. Bei einem gebrochenen Bein würde niemand auf die Idee kommen, der Person zu sagen, sie solle sich doch mal am Riemen reißen und sich bewegen. Eine Person, die an Depression erkrankt ist, bekommt dies schon eher zu hören. Ganzheitliche Gesundheitsförderung bedeutet also, dass wir nicht nur Bewegung, Ernährung, rückengerechtes Sitzen und Heben einbeziehen, sondern auch das soziale und geistige Wohlbefinden fördern, indem wir Konflikte gar nicht erst aufkommen lassen oder sie bereinigen, indem wir uns in stressigen Zeiten unterstützen, indem wir im Unternehmen Veranstaltungen zur Aufklärung über geistige Gesundheit und Maßnahmen ihrer Förderung anbieten.

Wie kann man Führungskräfte mit ins Boot holen? Immerhin sind sie ja nicht selten selbst Verursacher von Problemen und prägend für eine schlimmstenfalls toxische Unternehmenskultur...

Erfolgsgeschichten funktionieren oft gut. Wenn Betriebliches Gesundheitsmanagement neu eingeführt wird, ist erst einmal nicht das Ziel, eine hundertprozentige Beteiligung zu erreichen, sondern zuerst einmal mit attraktiven Angeboten zu starten und herauszufinden, was gut funktioniert. Dafür kann man beispielsweise anfangs Führungskräfte einbinden, die dem Thema besonders zugetan sind, und mit ihnen erste Schritte machen. Wenn sich dann erste Erfolge abzeichnen, kann man diese Geschichten teilen und dann auch die skeptischeren Führungskräfte gewinnen.

Gibt es den Moment, in dem Hopfen und Malz verloren sind, man gewisse Dinge im Job hinnehmen muss, so irrsinnig sie sein mögen?

Den gibt es bestimmt, und ich habe das am eigenen Leib erlebt. Wenn man wiederholt und mit verschiedenen Mitteln versucht, Veränderungen herbeizuführen und sich nichts tut, dann muss man entscheiden, ob man irgendwie die Perspektive auf die Dinge ändern und also damit leben kann, oder ob es an der Zeit ist, das Feld zu räumen. Sprich: den Arbeitgeber zu wechseln.

Was wären Ihre ganz persönlichen Tipps und wie gehen Sie selbst vor, um Körper und Geist in stressigen Zeiten im Lot zu halten?

Für mich sind Meditation, Bewegung an der frischen Luft, kurze Auszeiten sowie meine Freunde sehr wichtig. Meditation hilft dabei, den Fokus zu bewahren und nicht in Automatismen zu verfallen, wozu wir in stressigen Zeiten tendieren. Wenn ich morgens meditiere, habe ich das Gefühl, mit viel mehr Gelassenheit und Ressourcen in den Tag zu gehen. Bewegung baut Stress ab, macht den Kopf frei. Ich gehe gerne laufen oder wandern, aber jede andere Art der Bewegung an der frischen Luft, die man gerne macht, erfüllt diesen Zweck. Kurze Auszeiten bedeutet, sich komplett offline zu machen; kein Handy, keine Emails, kein Internet, einfach mal nicht erreichbar sein und so eine Art Digital Detox zu machen. Das kann eine halbe Stunde am Abend sein oder ein halber oder ganzer Tag am Wochenende. Mit meinen engen Freunden kann ich über alles reden, was mich bedrückt, bekomme Verständnis, und manche Dinge werden auch in Perspektive gerückt.