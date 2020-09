Diesmal nur ein Wahllokal für den Bezirk 9

Im Wahlbezirk 9 können die Wählerinnen und Wähler in der Gesamtschule am Nußberg ihre Stimme abgeben.

Iserlohn. In der Gesamtschule am Nußberg müssen die Wählerinnen und Wähler sich zwischen acht Kandidaten entscheiden.

Statt zusätzlich im Pfarrheim St. Hedwig, können die Wähler und Wählerinnen im Wahlbezirk 9 in diesem Jahr nur in der Gesamtschule Nußberg ihre Stimmzettel abgeben.

Clemens Bien (Listenplatz 21) ist seit 2009 Mitglied der SPD, seit 2014 Mitglied des Rates und seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der Ratsfraktion. Der 36-jährige Gewerkschaftssekretär engagiert sich bei IG Metall, Verdi, Lebenswert Iserlohn sowie für die Grundschule Gerlingsen. Investitionen in die Schulen Nußberg-Gerlingsen inklusive OGS-Platz für alle Kinder, den Kampf um die Sparkassen-Filiale am Nußberg sowie die Nutzung des OGS-Gebäudes als Stadtteiltreff nennt er als Ziele. Er wünscht sich, dass Iserlohn ein Vorbild in Sachen Familienfreundlichkeit wird. „Die Stadt soll keine Denkmäler aus Beton setzen wie eine Partyhalle oder eine ,Einkaufs-Mall’ nach großstädtischem Vorbild“, so sein Vorschlag, um zu sparen. Kinder- und Freizeiteinrichtungen dürfen keinesfalls beschnitten werden.

Beatrix Schönekeß (Listenplatz 9) ist seit 2018 Mitglied des Rates für die CDU sowie Vertreterin im Schul- und Kulturausschuss, im Stadtmarketingbeirat und im SIH-Verwaltungsrat. Die 52-jährige Immobilienkauffrau engagiert sich darüber hinaus als Schöffin beim Amtsgericht, als Vizepräsidentin des Roten Kreuzes Iserlohn und als Geschäftsführerin des Förderkreises Iserlohner Museen. Ihre Ziele sind das Abarbeiten der an sie herangetragenen Anliegen der Bürger aus dem Wahlbezirk, die Digitalisierung der Schulen sowie die Stärkung der Kulturlandschaft. Sie wünscht sich Iserlohn als liebens- und lebenswerte Heimat für alle Bürger.

Johannes Peeren (Listenplatz 10) ist seit 2005 Mitglied von „Die Linke“. Fünf Jahre beteiligte er sich an der Montagsdemo auf der Laarstraße, um auf „die Zerstörung der über Jahre erkämpften sozialen Sicherheit“ aufmerksam zu machen, darüber hinaus engagiert er sich bei „aufRecht“. Der 78-jährige Diplom-Ingenieur sieht als kommunalpolitisches Ziel das Handeln im Sinne der Sozialstaatlichkeit, „leben und leben lassen“, gegenseitige Toleranz, Akzeptanz, Verständnis und Gleichheit gegenüber jedem Menschen. Sein Wunsch: „Besser strukturierte Organisation der Früherkennung zur Hilfe bei differenzierten individuellen Schicksalsschlägen betroffener Iserlohner.“ Durch frühere und fachgerechte Instandhaltung könne gespart werden.

Jan Ferdinand Herbers (ohne Listenplatz) tritt für die UWG an. Er ist 33 Jahre alt, Mediengestalter und fährt gerne Boot. Als Ziele nennt er das Halten der Grundschule am Nußberg, die Beruhigung des Verkehrs im Stadtteil und Platz für Tiere in der Stadt.

Niclas Stephan Dahlhaus (ohne Listenplatz) wurde 2001 geboren, ist als Einzelhandelskaufmann tätig und tritt für die AfD an. Von der AfD liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Antworten auf die Kandidaten-Fragebögen vor.

Denis Potschien (Listenplatz 10) war zehn Jahre Sprecher des Ortsverbandes der Grünen in Iserlohn sowie fünf Jahre Mitglied des Rates. Der 42-jährige Kommunikationsdesigner engagiert sich bei der Aidshilfe Hagen. Seine Ziele: Ausbau der erneuerbaren Energien, Stärkung des Radverkehrs und der E-Mobilität sowie eine attraktivere Innenstadt, in der nicht ausschließlich auf Konsum gesetzt werde. „Mein Wunsch für Iserlohn ist, dass die Stadt sich zu einer nachhaltigen Stadt entwickelt, in der die Energie- und Verkehrswende gelingt“, schreibt Potschien. Die Aufgaben der Stadt, etwa bei Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung, seien zu groß, um Geld zu sparen.

Marius Dieckmann (Listenplatz 20) engagiert sich seit 2017 bei den Jungen Liberalen und ist seit diesem Jahr im Kreisvorstand. Der FDP-Kandidat ist Auszubildender zum Industriekaufmann und 20 Jahre alt. Als Ziele nennt er Politik zukunftsorientiert gestalten, Ausbau und Verbesserung der digitalen Infrastruktur sowie Digitalisierung der Schulen. Auf diese Weise könne die Einbindung digitaler Lösungen und die Stärkung des Bildungsstandorts die Stadt attraktiver für junge Leute machen. Dieckmann setzt auf einen „Haushalt mit Augenmaß“.

Kai-Britt Thurek (Listenplatz 16) ist Mitglied der Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“. Sie ist 51 Jahre alt und als Assistentin der Geschäftsführung tätig. Mehr Transparenz bei Ratsentscheidungen, die Einbindung der Bürger in wesentliche Beschlüssen auf angemessene Weise sowie das Verfolgen der Interessen der Stadt und nicht der Parteien sind ihre Ziele. Kai-Britt Thurek wünscht sich ein liebens- und lebenswertes Iserlohn. Sparpotenziale lägen in einer Neubetrachtung der Verwaltung, um die Lebensqualität von Familien zu garantieren, dürfe dort nicht gespart werden.