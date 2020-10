Die Zukunft nicht den Älteren überlassen

Die Frage ist ja durchaus berechtigt: Wieso tut man sich so etwas eigentlich an – in dem Alter? Christian Kiangala ist 19 Jahre alt und geht am Wirtschaftsgymnasium des Berufskollegs an der Hansaallee aufs Abitur zu. Jetzt sitzt er zusätzlich für die Grünen im Stadtrat und im Kreistag. Und Nancy Schmidt ist gerade mal 18 und startet am 2. November ihr Studium in Japanologie und Anglistik in Bochum. Eine Woche später zieht sie als jüngstes Mitglied – ebenfalls für die Grünen – in den neuen Stadtrat ein. Und das ist ja kein Pappenstiel. Ratsarbeit erfordert Zeit und höchstes Engagement, kiloweise Drucksachen als Abendlektüre, Fraktionssitzungen und Diskussionen in den Ausschüssen, auf die man gut vorbereitet sein sollte.

Christian Kiangala muss bei der Frage schmunzeln. Denn er hatte, als er sich für die Grünen auf die Liste setzen ließ, nicht ernsthaft damit gerechnet, in die beiden Parlamente in Iserlohn und Lüdenscheid gewählt zu werden. Dass seine Partei zulegen würde, sei zu erwarten gewesen, aber dass aus drei Sitzen im Stadtrat acht werden, hätte er nicht erwartet und es sei auch erst durch die Überhangsregel so gekommen. Er auf Listenplatz Nummer acht habe das erst realisiert, als er am Wahlabend nach der Party der Grünen gegen 22 Uhr die ersten Glückwünsche per WhatsApp bekommen habe. Und Nancy Schmidt ist mit Listenplatz neun sogar erst für die zurückgetretene Sieben nachgerückt.

Was auf sie zukommt ist beiden natürlich bewusst – auch wenn sie in der Partei- und Ratsarbeit noch ziemlich neu sind. Unbeschriebene Blätter sind aber in der politischen Landschaft Iserlohns beide nicht. Im Gegenteil. Nancy Schmidt, die schon vor drei Jahren in die Grüne Jugend MK eingetreten ist und dort am Ende auch Sprecherin war, gehörte im Frühjahr 2019 zu den Gründungsmitgliedern der Iserlohner Gruppe von „Fridays for Future“. Und obwohl sie nie zum Orga-Team gehörte und auch schnell wieder ausgetreten ist, wird sie immer noch mit den Fridays in Verbindung gebracht und oft auf ihre kurze Zeit als Aktivistin angesprochen. Christian Kiangala ist hingegen bis zur Corona-Pause einer der prominentesten Vertreter der Iserlohner Fridays, der der Iserlohner Bewegung mit dem Megafon bei den Demos und dem Mikrofon bei den Kundgebungen ein Gesicht und eine Stimme gegeben hat. Das ist jetzt freilich vorbei. „Wir haben immer betont, dass die Fridays überparteilich sind und sich nicht von Parteien instrumentalisieren lassen“, sagt der 19-Jährige. Es sei für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, in dem Moment, wo er ein politisches Mandat übernimmt, bei den Fridays auszusteigen.

Entscheidung für die Grünen schon vor der Fridays-Zeit

Nun könnte man natürlich meinen, dass das Aktivisten-Engagement für den Klimaschutz dennoch der Türöffner für die jungen Parlamentarier war. Dass sie bei ihren vielen Treffen mit Iserlohner Politikern auch „angebaggert“ wurden – welche Partei wünscht sich nicht junge aktive Mitglieder, die für ihre Ziele kämpfen. Beide weisen das allerdings weit von sich. Niemand – egal von welcher Partei – habe sie jemals angesprochen.

Die Wahl auf die Grünen sei bei beiden im Grunde schon vor der aktiven Fridays-Zeit gefallen. „Ich habe vor drei Jahren einfach im Internet gesucht, wie ich mich am besten für die Umwelt engagieren kann“, sagt die 18-Jährige lachend. So kam sie zu den Grünen. Und Christian Kiangala fand die Grünen einfach schon immer sympathisch – die Partei, in der er sich am ehesten zu Hause fühlt und in der er seiner Zukunft sah. Vor einem Jahr ist er dann eher spontan in die Grüne Jugend eingetreten. Im Februar ist er in die Mutterpartei gewechselt und wieder ein halbes Jahr später ist er in den Rat gewählt worden.

Die Motivation, diesen Schritt zu tun, ist für beide ähnlich. „Ich wüsste nicht, wie man ein besseres Zeichen setzen kann, als in den Stadtrat zu gehen“, sagt Nancy Schmidt – ein Zeichen dafür, sich auch als junger Mensch richtig zu engagieren und die Zukunft nicht nur von den Älteren bestimmen zu lassen. Die wüssten schließlich oft gar nicht, welche Bedürfnisse junge Leute haben. „Es gibt nicht so viele Leute im Stadtrat, die jung sind oder einen Migrationshintergrund haben“, sagt Christian Kiangala. Aber auch die müssen abgedeckt werden. Und dass das auch viel Arbeit bedeutet, sei ihm bewusst. „Ich war schon immer sehr politikbegeistert“, sagt er. Und wenn man das ist, dann mache man eben auch nicht nur die Dinge, die Spaß machen, sondern gehe auch darüber hinaus. „Wir sind sehr selbstbewusst, dass wir diese Herausforderung meistern.“

Über die Schwerpunkte ihrer zukünftigen Arbeit zu sprechen, ist für die beiden Neulinge eher schwierig – gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung bei ihrer Partei, deren neue Fraktion sich bekanntlich aufgesplittet hat (wir berichteten). Nancy Schmidt, die sich auch immer im Kinder- und Jugendrat engagiert hat, hat ihre stärksten Interessen im Umweltschutz, sieht aber auch die Verkehrswende, Infrastruktur und Stadtplanung inklusive Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche als ihre Themen an. Und Christian Kiangala, der sich neben den Fridays auch schon früh bei Aktionen des Friedensplenums gegen Ausländerfeindlichkeit engagiert hat, sieht sich eher bei den Themen Jugend, Bildung, Integration und Soziales. Was nun bei ihrer Partei wird, werde sich aber erst morgen bei der konstituierenden Sitzung der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion entscheiden. Beide bedauern, dass die Trennung im Raum steht, die die Fraktion deutlich schwächen würde (mit acht Mitgliedern bekommt eine Fraktion zwei Sitze in den Ausschüssen, mit sechs nur einen). Und beiden hoffen, dass eine möglichst große Fraktion übrig bleibt, zu der sie dann auch tendieren würden.

Ein schwierige Situation, zumal sie mit dem Ergebnis der Kommunalwahl durchaus zufrieden waren. Dass die Grünen in Iserlohn allerdings im Vergleich zu den Großstädten, die ähnliche Probleme bei der Verkehrswende haben und wo die Grünen sehr viel stärker zugelegt haben, etwas hinterherhinken – so ganz scheint es in Iserlohn nicht gelungen zu sein, grüne Themen mit maximaler Wirkung auf die Straße zu bringen. Christian Kiangala sagt dazu, dass die Grünen in Iserlohn eben immer noch eine eher kleine Partei seien, und es nun darum gehe, den Riesensprung der Wahl aufzufangen. Die Themen Klima, Verkehrswende und offene Gesellschaft würden aber auch in Iserlohn langfristig sehr viel wichtiger. „Ich bin mir sicher, dass wir mit diesen Themen sehr viel selbstbewusster in den nächsten Wahlkampf gehen.“ Nancy Schmidt sieht das Problem darin, dass der Aktionismus der Jugend in Iserlohn naturgemäß nicht so groß ist wie in den großen Universitätsstädten, auch die Grüne Jugend MK sei nicht sonderlich präsent. Mit mehr Engagement würden aber auch die jungen Themen zwangsläufig erfolgreicher.

„Die Veränderung kommt mit den jungen Leuten, die sich engagieren“, sagt auch Christian Kiangala. „Wir hoffen, dass wir im Rat ein Vorbild sind und auch andere motivieren, sich politisch zu engagieren. Wenn die Leute sehen, dass das mit 18 oder 19 Jahren möglich ist, dann fassen sich vielleicht noch mehr Jugendliche ein Herz und probieren das mal aus.“