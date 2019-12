Die Welt zu einem besseren Ort für Kinder machen

Im Zeichen der UN-Kinderrechtskonvention stand die traditionelle Waldweihnacht der Pfadfinder vom Stamm Wittekind.

Rund 50 Mitglieder, Ehemalige und Freude des Stammes, der dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder angehört, hatten sich am Vorabend von Heiligabend wie immer zunächst am Stadtmuseum getroffen, um von dort hoch zum Schmelzplatz bzw. zur Drei­eckswiese oberhalb des Literaturhotels zu wandern. Einige, die nicht so gut zu Fuß waren, stießen erst dort zur Gruppe hinzu, bevor es dann noch einige Meter in den Wald hinein ging.

Unter großen Buchen im Schein von Fackeln und der einen oder anderen (Handy-)Lampe machte in dem kleinen Gottesdienst zunächst in Vertretung der verhinderten Stammesführerin Kristina Köhler ihr langjähriger Vorgänger Felix Bernstein deutlich, dass auch drei Jahrzehnte nach Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte des Kindes „trotz zahlreicher Fortschritte immer noch Millionen Kindern die nötigen Voraussetzungen für ein gutes Aufwachsen“ fehlen würden. Jedem vierten Kind weltweit drohe Gefahr durch Kriege, Konflikte oder Gewalt. Dass indes heutzutage Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt für eine bessere Zukunft kämpfen und sich für ihre Rechte einsetzen, sollte, so Bernstein, „für Politik, Wirtschaft und jeden Einzelnen von uns Ansporn sein, die Verwirklichung der Kinderrechte“ voranzutreiben. „Gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort für Kinder machen.“

Auch vor Ort gibt es Kinder an der „Verwahrlosungsgrenze“

Auch Pfarrer Jürgen Löprich, der seit seinem Amtsantritt am Dördel vor 27 Jahren die Waldweihnacht der Pfadfinder begleitet, griff das Thema auf und räumte zugleich erst einmal mit der „immer so romantisch klingenden Version“ des Kindes in der Krippe auf. „Menschenwürdig ist etwas anderes.“ Tatsächlich sei Jesus in bitterster Armut geboren worden und habe dann mit seiner Familie vor den Häschern des Herodes fliehen müssen. Und auch heute seien Kinder und Jugendliche auf der Flucht, müssten Gewalt ertragen, um ihr Leben fürchten und Not leiden. „Wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, dann können wir nicht so tun, als ginge uns das nichts an.“ Und das gelte auch für die Situation vor Ort: „Auch bei uns gibt es Kinder an der Verwahrlosungsgrenze.“ So sei für einige das Mittagessen im Sozialzentrum „Lichtblick“ die einzige warme Mahlzeit am Tag. „Weil Eltern sich nicht kümmern, nicht da sein wollen oder können.“ Grundsätzlich gelte: Wenn alle mehr mit offenen Augen, Ohren und Herzen für die Menschen in der Nähe und in der Ferne da wären, dann, ja dann wäre wirklich Weihnachten. „Und Weihnachten sollte so jeden Tag passieren.“ Spontan machte anschließend noch Harald Schieber, der seit einem halben Jahrhundert den Pfadfindern angehört, auf die dramatische Situation von Kindern und Jugendlichen in Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln aufmerksam.