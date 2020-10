Die Spuren der „Criminale“ führen nach Iserlohn

Drei Minuten sind kurz. Ganz besonders, wenn Autorinnen und Autoren in dieser recht begrenzten Zeitspanne vorlesen, um mit ihrer Kreativität und ihrem Gespür für Spannung und mörderische Unterhaltung zu überzeugen. In den Genuss der sogenannten „Quickie-Lesungen“ des Vereins „Das Syndikat“ durften rund 30 Zuhörer in die Historischen Fabrikanlage Maste Barendorf kommen. „Wir haben das Format der Quickie-Lesungen schon oft angeboten. Mal geben wir den Autoren fünf, mal sieben oder acht Minuten, um aus ihren Büchern vorzulesen“, erklärte Brigitte Glaser, 2. Vorsitzende des „Syndikats“. Mit nur drei Minuten Zeit waren es dann schon „Quickie-Quickie-Lesungen“.

Sie waren für die Besucher ein Vorgeschmack auf die packenden und aufregenden Zeiten, die sie im April erwarten wird. Denn Iserlohn wird im nächsten Jahr Austragungsort und Gastgeber der „Criminale 2021“, ein Festival, das sich ganz dem Kriminalgenre widmet. „Es wird eine Criminale, wie es sie bisher noch nie gegeben hat, sagen wir jedes Mal – aber dieses Mal stimmt es“, scherzt Peter Gerdes, „Criminale“-Beauftragter des „Syndikats“. Denn wie es zum Zeitpunkt des Festivals mit den Corona-Schutzmaßnahmen aussehen wird, kann noch keiner sagen. Stattfinden soll die „Criminale“ aber auf jeden Fall. Die Veranstalter müssten deswegen besonders eines sein: flexibel.

Seit 1986 organisiert die Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur das Festival, das bereits in zahlreichen deutschen Städten zu Gast war.

„Das Krimifestival ist wie ein Wanderzirkus“, verglich Jens J. Kramer, Vorstandsvorsitzendes Syndikats. Die „Criminale 2020“, die eigentlich in Hannover stattfinden sollte, musste coronabedingt ausfallen. Daher seien die Autorinnen und Autoren besonders ausgehungert: „Sie werden über die Stadt herfallen“, versprach Jens J. Kramer.

Hauptprogramm findet im Parktheater statt

„Ich empfinde es als eine große Auszeichnung für Iserlohn“, sagt Jochen Köhnke, Ressortleiter Kultur der Stadt Iserlohn. Das Hauptprogramm der „Criminale“ beginnt am Mittwoch, 21. April, im Parktheater, zu der auch Preisträger des Glaucher-Preises aus dem vergangenen Jahr vor Ort sein werden und endet am Samstag, 24. April, mit dem Höhepunkt der Verleihung eben diesem Autorenpreis.

Das Programm für die „Criminale“ ist zum Teil öffentlich, zum Teil intern. Für die Autoren des „Syndikats“ werden unterschiedliche Seminare und Vorträge angeboten. Aus dem Fortbildungsprogramm des „Syndikats“ sollen nach Möglichkeit aber auch einige Vorträge, unter anderem zu den Themen „Gift ist meine Leidenschaft“ oder „Auch Bullen schreiben Krimis“ sowie Podiumsdiskussionen öffentlich angeboten werden. „Das hängt aber von den Bedingungen ab, auf die wir dann stoßen werden“, erklärt Brigitte Glaser.

Aber auch im Vorprogramm werden einige prominente Autoren in Iserlohn aufschlagen. Unter anderem wird Klaus Peter Wolf am 14. April auf einer der Roadshow-Veranstaltungen im Parktheater auftreten. Vom 12. bis zum 14. März werden in der Städtischen Galerie Anthologie-Geschichten vorgestellt. Zudem stehen „kriminelle Bustouren“ an, und auch die Dechenhöhle wird unsicher gemacht.

Iserlohn wird nicht nur Austragungsort des Festivals, sondern auch Tatort für den ein oder anderen Kriminalfall. Denn die Autorinnen und Autoren des „Syndikats“ haben sich in der Waldstadt bereits umgeschaut und ihre Fühler für rund 20 Iserlohner Kurzkrimis ausgestreckt.