Fieber messen, Personendaten eintragen, Hände desinfizieren: Der Empfang beim Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) gleicht aktuell einer Schleuse, der Schutz der Bewohner vor Corona steht an erster Stelle. Wichtig wäre hier eine optimale Ausrüstung der Mitarbeiter, doch von den von Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigten Hilfsmitteln ist hier noch nichts angekommen, wie SWI-Leiter Meinolf Breimhorst berichtet.

80 FFP2-Masken, Einwegmasken mit Filter, die etwa sechs Stunden getragen werden können, habe man zuletzt auf eigene Kosten angeschafft. Stückpreis: 25 Euro. „2000 Euro für 80 Masken, das hätte ich mir bis vor kurzem auch nicht träumen lassen“, sagt Breimhorst.

Um den Bedarf zu decken, hat Verwaltungsmitarbeiterin Simone Meier, die bei „RiseUp“ singt, mit dem Chor (Evangelische Kantorei) eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Gut 60 Atemschutzmasken wurden schon genäht. Mitgeholfen haben Chormitglieder, SWI-Mitarbeiter und auch Gemeindemitglieder. 300 sollen es werden. „Überschüssige Masken würden wir an andere Häuser weitergeben“, verspricht Simone Meier. Unterstützung sei noch willkommen (siehe Info-Box).

Die selbst genähten Masken – sie bieten allerdings nur Schutz für fünf bis zehn Minuten, können aber gewaschen und keimfrei gebügelt werden, anders als einfache Einwegmasken. „Das sind eigentlich Centartikel. Mittlerweile kosten auch die pro Stück einen Euro oder mehr“, klagt Breimhorst.

Gemischte Gefühle haben die SWI-Mitarbeiter in Bezug auf die Solidaritätsbekundungen gegenüber Ärzten oder Pflegekräften, die derzeit in den Sozialen Medien die Runde machen. Mal wird zu einer verabredeten Zeit auf dem Balkon gesungen, mal applaudiert. Videos werden hochgeladen – manche sehen das kritisch, weil sie glauben, nach Corona bliebe von der Unterstützung wenig übrig. „Die Solidarität sollte allen gelten“, sagt Simone Meier. „Nicht nur Pflegekräften und Ärzten, auch Lkw-Fahrern, Verkaufspersonal und anderen. Und auch denen, die zu Hause bleiben.“

Pflegekraft Heinz Rosendahl findet die Solidaritätsbekundungen in Ordnung. Er ist aber genervt, weil in den Medien rund um die Uhr über Corona berichtet wird. Ebenso Simone Meier und Kollegin Margarethe Poetsch, die sich wünscht, dass zum Beispiel Sanitäter und Rettungskräfte nach Ende der Krise weiter mit dem Respekt und Abstand bei der Arbeit bedacht werden, so wie es aktuell der Fall ist.

„Das war eine schöne Sache für die, die hier die Dinge am Laufen halten“, sagt Meinolf Breimhorst zu den Social-Media-Aktionen. Dies seien aber, und das werde manchmal vergessen, auch Mitarbeiter aus Verwaltung, Küche, Reinigungskräfte und andere. „Es wäre das gleiche Problem, wenn die fehlten.“

Der SWI-Leiter hofft, dass die aktuelle Solidarität auch dann noch da ist, wenn im Sommer Verhandlungen zu den Pflegesätzen anstehen. „Bisher mussten wir da im Prinzip um jeden Cent feilschen“, was sich jetzt in der Krise negativ bemerkbar mache. Denn: Für Pflegehilfsmittel gibt es nur einen bestimmten Betrag – Lager für Schutzmasken, Kleidung, Brillen, Desinfektionsmittel, Handschuhe und ähnliches wurden darum dort, wo sie jetzt nötig wären, kaum angelegt. Aus Sicht von Breimhorst wäre es ein Aufgabe für die Regierung, entsprechende Depots anzulegen, damit in einer Krise vergleichbar der jetzigen in Zukunft keine Not mehr an Ausrüstung herrscht.

Demut statt immer nur höher, schneller, weiter

Der Mangel an Ausrüstung und der Gedanke an mögliche Erkrankungen im eigenen Haus lässt den SWI-Leiter schaudern: „Wenn es einen Fall gäbe, müssten wir ja entscheiden, wen wir da rein schicken.“ In Spanien hatten sich Mitarbeiter geweigert, Corona-Patienten zu pflegen und die Menschen mehr oder weniger sich selbst überlassen. Ein Horror-Szenario. Lob gibt es indes von Simone Meier und Meinolf Breimhorst für die SWI-Bewohner. „Viele haben noch den Krieg erlebt. Die haben viel mehr Geduld und Gelassenheit.“

Und nach der Krise? Geduld, Gelassenheit, auch Demut, Zurückhaltung, Dankbarkeit statt höher, schneller, weiter. „Ich hoffe, dass da was bleibt“, so Simone Meier.

Masken weiter benötigt

Für die Aktion des Chores „RiseUp“ werden Baumwollstoff, Kraftelastikbänder, Pfeifenreiniger – aus diesen Teilen werden die Masken hergestellt – benötigt. Auch Chlorbrillen, also kleine Taucherbrillen, sowie helfende Hände beim Nähen sind gefragt.

Wer sich beteiligen oder eine Sachspende abgeben will, kann sich per E-Mail melden: meinolf.breimhorst@iserlohn.de.