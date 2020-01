Die Software der Macht

Den Anfang dessen, was wir heute mit Identitären, Die Rechte oder auch der AfD im politischen Diskurs alltäglich erleben, verortet Michael Moser ideengeschichtlich in etwa im Jahr 1985. Da nämlich kam dem heute als Vordenker der Neuen Rechten bekannten französischen Publizisten Alain de Benoist die eigentlich simple Erkenntnis, dass sich Revolutionen erst dann vollziehen können, wenn zuvor die Köpfe und Herzen der Menschen durchdrungen worden sind. „Man kann keinen Lenin haben, bevor man einen Marx hatte“, zitiert Moser. Dem politischen Frontalangriff der Rechten auf die Institutionen soll also ein langer ideologischer Stellungskrieg vorausgehen.

Nun, 35 Jahre später, sind wir mittendrin. So zeigen es die Beispiele des Jugendreferenten des Schwerter Instituts für Kirche und Gesellschaft bei seinem Vortrag „Kulturrevolution von rechts?“ bei der Winteruni.

Ziel ist erst die Verschiebungdes Sagbaren, dann die Tat

Lange schon haben es rechte Gruppierungen geschafft in den Alltag der Menschen einzudringen. Die Identitären betreiben Modelabel oder auch etwa in Halle ein Wohnprojekt für junge Menschen. Es gibt Junge Freiheit, Compact-Magazin und den TV-Kanal „RT“ auf der Medienseite, Stiftungen und stille Unterstützer. Die Neue Rechte ist aktiv in Kultur, Film, Musik, Freizeit, Mode und natürlich Sozialen Medien. Die Identitären sind als so etwas wie die rechten Hipster bekannt, sprechen gezielt junge Menschen an.

Das Ziel ist laut Moser klar: „Die Ideen sollen gesellschaftliches Selbstverständnis werden.“ Ein Werte- und Bewusstseinswandel soll forciert werden, um später die herrschende Ideologie, also die Demokratie, zu „überwinden“. Anders formuliert: Wer die Verfassungsnormen eines Tages verändern will, muss erst die Verfassungswirklichkeit, also die Alltagswelt, entdemokratisieren. Erst muss die Grenze des Sagbaren verschoben werden, dann können und sollen Taten folgen.

Moser veranschaulicht das konkrete Vorgehen der Rechten anhand des sogenannten „Overton Windows“, also eines Fensters, das den Denk- und Handlungsrahmen der Politik markiert. „Bevor eine Festung Europa errichtet werden kann, muss zunächst die Festung der Political Correctness fallen“, heißt es dazu in einem von Moser zitierten Handbuch für rechte politische Agitation. Bevor Grenzen geschlossen und „Remigration“ erfolgen könne, bedürfe es dafür breiter Akzeptanz. Der Handbuch-Autor nennt dies „die Software der Macht“.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird nicht in der Mitte des Fensters attackiert. Sondern von außen. Mit Provokationen. Gezielt, damit sich das Fenster als Ganzes ein Stück nach rechts verschiebt und den Menschen etwas, was sie früher gestört hätte, nicht mehr als ganz so schlimm erscheint. Der „Schießbefehl“ von Frauke Petry in Bezug auf die kompromisslose Sicherung von Grenzen habe einen solchen Effekt gehabt.

Effektiv seien auch diskursprägende Wortschöpfungen. Die „Messer-Migranten“, der harmlos klingende Ethnopluralismus, der nichts anderes als strikte Rassentrennung meint.

„Wer Begriffe prägt, prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik“, so hatte es der Faschist Björn Höcke (AfD) formuliert. „Alter Wein in neuen Schläuchen“, meint Michael Moser.